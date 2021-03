Mario y Óscar Casas, Georgina Rodríguez o Fernando Torres también han protagonizado la campaña más viral del momento.

SANDRA GONZÁLEZ

Durante todos estos últimos días habrás notado que abrir Instagram era sinónimo de encontrarte con cientos de posts de los 'celebrities' e 'influencers' más cotizados del país hablando de 'About You'. Entre estos encontramos perfiles como el de Laura Matamoros, Pelayo Díaz o Melissa Villarreal, pero también de personajes públicos de la talla de los hermanos Casas, Georgina Rodríguez (quien, por cierto, también ha lanzado su propia firma de moda) o incluso Fernando Torres, y es que, efectivamente, nadie se ha quedado fuera de este "campañón" de marketing que tanto revuelo ha generado.

La pregunta era "Who the f*** is 'About You'?", pues bien, por fin hemos resuelto por qué tanto 'hype' en redes sociales. Y, ojo, porque a ti, como amante de la moda, sabemos que te va a gustar.

Las únicas pistas que teníamos eran las que nos iban desvelando a través de Instagram. En el perfil oficial de 'About You' tan solo encontrábamos un mosaico de fotos que creaban una sola imagen de Mirian Pérez (@honeydressing) posando con un elegante traje negro y gafas de sol; y, por supuesto, lxs 'influencers' y 'celebs' confesaban que se morían de ganas de poder contar de qué se trataba, sin embargo hasta hoy, 23 de marzo, que es la fecha de lanzamiento de este proyecto, no podían decir nada más.

Otro de los detalles del perfil de Instagram de 'About You' que no pasamos por alto es que especificaban ser el perfil de España, por tanto sabíamos que estábamos hablando de un proyecto internacional. Nuestras apuestas iban hacia una marca de ropa (quizá de algún personaje público muy top) o hacia una tienda multimarca (esta segunda opción era la ganadora) y, efectivamente, no estábamos mal encaminadas.

¿Qué es 'About You'?

'About You' es una tienda online multimarca de ropa, calzado y complementos (también de artículos de deporte e incluso de decoración) que nos recuerda a webs similares como Asos o Zalando.

La tienda que únicamente trabaja de manera 'online' cuenta con su propia marca pero también ofrece un catálogo extenso de otras conocidas firmas de moda como ONLY, Levi's, Adidas, Nike, River Island o Calvin Klein, entre muchísimas otras.

La web ya está activa para que puedas echarle un vistazo tú misma y descubrir los artículos, tanto de mujer como de hombre (y para todos los gustos), que encontramos en su 'stock'. Además, a modo de bienvenida desde la plataforma alemana regalan a todos los usuarios un código de 20% de descuento (y se agradece, oye).