15 prendas de las rebajas 2021 de Mango que todas las editoras de moda van a incluir en su armario

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Por fin hemos cerrado el amargo capítulo del 2020 para recibir al esperanzador 2021 y, ¿qué mejor manera de celebrar la llegada del nuevo año que con un armario renovado?

Sabemos que tras los gastos navideños llega la temida "cuesta de enero" pero, como cada año, con ella también llegan las esperadas rebajas y, como buena 'fashion lover' que eres, sabes que supone la oportunidad perfecta para hacer los mejor fichajes con descuento para arrasar en el 'street style' por muy poco.

Como ocurre en cada campaña de rebajas, Mango se adelanta al resto de firmas de moda y, una vez más, estrena con antelación su selección de prendas rebajadas con descuento de hasta un 50%.

Por supuesto, en Woman.es no hemos podido evitar hacer un buen repaso por las prendas que la firma barcelonesa ya ha puesto a la venta con descuento y, por ello, hemos hecho nuestra propia selección de los 15 artículos de las rebajas de 2021 de Mango que todas las editoras de moda de esta redacción estamos de acuerdo en que debemos incluirlas en nuestros armarios.

Entre ellas, hemos incluido 'must have' como pueden ser unos jeans favorecedores para todo tipo de cuerpos, un buen plumas que nos abrigue de las bajas temperaturas (que ya han llegado para quedarse), una bonita cazadora de cuero o una blazer. Sin embargo, también hemos añadido otras prendas tendencia como pueden ser los diseños efecto piel (que ya sabemos que no faltan en los armarios de temporada de las que más saben de moda) como un 'mini dress', que podrás llevar tanto para ir a la oficina como para salir a cenar con amigas, o unos pantalones 'culotte'; jerséis de lo más originales, desde uno de punto calado hasta otro de corte asimétrico (que estos últimos con 'cut outs' ya lo tienen las chicas con más estilo, como es el caso la mismísima Tamara Falcó); faldas y vestidos estampados o unas 'mule' rebajadísimas que llevarás también en verano, entre muchos otros diseños.

