15 prendas de las rebajas 2021 de Bimba y Lola para conseguir un look único de pies a cabeza (y por muy poco)

Diseños con extra de originalidad.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

¡Ya están aquí! Las rebajas han llegado para alegrarnos este comienzo de 2021 (en el que tanta esperanzas tenemos depositadas) y, por supuesto, para hacernos más llevadera la temida "cuesta de enero". Como cada año, son muchas las firmas de moda las que se unen a esta campaña de descuentos que, oficialmente, empieza el 7 de enero (después de Reyes). Sin embargo, algunas tiendas han querido adelantarse y han lanzado ya sus primeros descuentos y, cómo no, nosotras no hemos podido resistirnos a hacer nuestros fichajes.

Sí, ya te hemos mostrado nuestra selección de prendas rebajadas de firmas como Mango o H&M, pero no podía faltar la de otra de nuestras tiendas favoritas: Bimba y Lola (que, además, este 2021 ofrece descuentos de hasta un 70%, ¡fantasía!).

La mítica firma 'made in Spain' nos encanta porque es de lujo pero accesible para todos los bolsillos, y si además sus artículos tienen rebajas, ya sí que sí no podemos resistirnos a hacer alguna compra especial (e incluso un regalo de Reyes de última hora, ¿o no?). Sus diseños, además, siempre se diferencian de los que podemos encontrar en el resto de escaparates porque son originales, divertidos y capaces de hacer que nuestro look sea ÚNICO.

En Woman.es hemos preparado una selección de 15 prendas que agradecerás tener en el armario porque te ayudarán a conseguir un look de 'street style' de diez (de pies a cabeza).

En ella encontrarás desde bolsos ideales (que ya sabemos que es uno de los artículos estrella de Bimba y Lola), pasando por jerséis para todos los gustos con los que ir abrigadas este invierno mientras damos a nuestro look un toque extra de originalidad, hasta abrigos tendencia o las botas más buscadas del momento, entre muchos otros diseños.

No te pierdas nuestra galería de a continuación, ¡y arrasa en el 'street style'!