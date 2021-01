¿Lista para crear un look único?

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

El 7 de enero llega, como cada año, para inaugurar de forma oficial las rebajas de enero y, digámoslo todo, para darnos una alegría. Las principales firmas de moda, belleza y decoración, entre otras, ya han presentado todas sus ofertas y no hemos podido resistirnos a hacer una selección de los artículos en las que más merece la pena invertir.

Somos conscientes que tras los gastos navideños (que no son pocos), también tenemos que pensar en nuestros bolsillos (y más ahora que entramos en la temida "cuesta de enero") pero si sabemos en qué y cómo gastarnos el dinero, podemos conseguir un armario totalmente renovado por muy poco.

& Other Stories ya es una de las marcas 'fashion' favoritas de las chicas con más estilo, como es el caso de María Pombo, Lady Addict o María Fernández-Rubíes que en más de una ocasión nos han enseñado estilismos protagonizados por prendas de la firma. Y no nos extraña, pues en sus colecciones encontramos diseños sofisticados y perfectos para crear looks únicos.

Por supuesto, la firma se ha sumado a la tan esperada campaña de rebajas con descuentos de hasta el 50% (¡así no podemos resistirnos!). En Woman.es hemos buceado por la web de la firma y hemos hecho una selección de 15 prendas IDEALES por menos de 40 euros, para que puedas renovar tu armario sin necesidad de gastar más de la cuenta.

Hablamos de diseños sofisticados que nos alucinan especialmente por su versatilidad, ya que puedes lucirlos tanto para un look de oficina como para ir una comida o cena especial y, ojo, son una muy buena inversión porque podrás lucirlos por muchas temporadas que pasen.

Desde un 'sweater' con cuello bobo, pasando por vestidos estampados de lo más favorecedores, hasta blusas románticas capaces de transformar cualquier look. No te pierdas nuestra galería de a continuación y ficha tu preferido (si es que solo te quedas con uno...). ¡Arrasarás!