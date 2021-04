Shakira elige un look 'cheerleader' para su vuelta a los estudios de grabación

La cantante ha compartido una nueva publicación en su cuenta de Instagram para anunciar el inicio de un misterioso proyecto musical, pero lo que realmente ha llamado la atención a sus seguidores ha sido su look al más puro estilo animadora.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Después de más de un año sin poder acudir físicamente a un estudio de grabación por la pandemia, hoy por fin Shakira ha podido retomar lo que más le gusta hacer y ante una ocasión tan especial ha decidido elegir un look totalmente adolescente que no ha pasado desapercibido para sus fans.



La colombiana ha posado para la cámara ataviada con un estilismo muy juvenil, al más puro estilo capitana del equipo de animadoras, que consiste en una camiseta de rayas verde, un maxi cinturón a juego, una falda de volantes blanca y unas deportivas de Nike con plataforma. Como complemento, un pañuelo verde anudado en la cabeza a modo de diadema y que retiraba de la cara su larguísima melena (que recientemente tiñó de rojo, por cierto) y sus inconfundibles rizos.

"Lista para salir de casa e ir a mi primera sesión en persona en el estudio de grabación para reunirme con unos colaboradores maravillosos gracias a las medidas de seguridad y a las vacunas. ¡Me muero de ganas!", ha escrito la artista junto a esa imagen para anunciar que acaba de arrancar un nuevo proyecto musical en Miami. Lo que no ha aclarado es si su atuendo tiene algo que ver con ese trabajo o si se trata de una elección personal.



La sección de comentarios no ha tardado de llenarse de opiniones de sus fans que coinciden en que, ataviada como una adolescente, bien podría pasar por una, y que sigue luciendo el mismo aspecto que cuando comenzó su carrera hace décadas. "No importan los años que pasen ni los himnos que lances, tú tendrás 20 años siempre que quieras", escribía uno de sus seguidores, mientras que otro de ellos le dejaba un divertido "Que alguien que me explique donde tienen los cuarenta y pico de años está mujer".

Otro aspecto muy comentado ha sido su comentario acerca de las vacunas. ¿Significa eso que ya está vacunada? Recordemos que en Estados Unidos el sistema de vacunación es totalmente diferente al que tenemos en España e incluso puedes vacunarte en el supermercado, tal y como hizo hace unas semanas nuestro querido Miguel Ángel Muñoz, por lo que no sería raro que la colombiana hubiera recibido también su dosis.