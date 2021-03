Zendaya emociona con su discurso a "las mujeres increíbles" y brilla con sus dos vestidos de Valentino en los Critics Choice Awards 2021

Aunque no se llevó el premio por 'Malcolm & Marie', la actriz fue una de las grandes protagonistas de la noche al recibir un galardón a toda su trayectoria. Y sus palabras demuestran por qué, con solo 24 años, lo merece.

SILVIA VÁZQUEZ

Si hubiera habido una alfombra roja al uso, los Critics Choice Awards 2021 nos habrían dejado un auténtico carrusel de tendencias y lookazos, y Zendaya, como siempre que pisa un 'photocall', habría sido una de las más aplaudidas. Sin embargo, las restricciones derivadas del coronavirus han impuesto de nuevo la celebración de una gala híbrida (con una parte presencial y otra virtual) que nos incita a asomarnos a las redes sociales para descubrir todos los detalles de sus estilismos (sí, en plural, porque se cambió de vestido en mitad de la noche) y nos obliga a ovacionar con una pantalla de por medio el discurso de la actriz que, de lo contrario, habría puesto en pie a todo el auditorio.

La intérprete llegaba a estos atípicos Premios de la Crítica sabiendo que sería una de las grandes protagonistas de la ceremonia. No solo estaba nominada en la categoría de Mejor Actriz por la película 'Malcolm & Marie' (un galardón que finalmente se ha llevado Carey Mulligan por 'Una joven prometedora'), sino que además recibiría el premio See Her de la edición.

Su alegato feminista

Se trata de un reconocimiento a toda su carrera que, pese a su corta edad, premia su impecable trayectoria; al fin y al cabo, hace tiempo que sus comienzos como chica Disney dejaron paso a una mujer reivindicativa y comprometida: dio vida a la primera M.J. negra en las últimas películas de 'Spiderman', visibilizó las adicciones adolescentes en la serie 'Euphoria' (HBO) y ahora ha consolidado su madurez como actriz (por cierto, la más joven de la historia en ganar un Emmy) con la mencionada 'Malcolm & Marie'.

Precisamente ha sido su compañero de reparto en la cinta de Netflix, John David Washington, quien le ha hecho entrega del trofeo durante la ceremonia virtual de los Critics Choice Awards. Y Zendaya, desde su casa, ha aprovechado este altavoz para demostrar con sus palabras por qué, con solo 24 años, se merece que la industria del cine le preste atención.

" Esto significa mucho para mí", empezó su agradecimiento. "Creo que mientras pensaba en cosas que decir, lo único real en lo que puedo pensar es en la gratitud que siento. Esta palabra no deja de venir a mi mente, especialmente con el año que todos hemos tenido", aseguró antes de realizar un mensaje feminista. "Definitivamente, no podría estar aquí si no fuera por las mujeres increíbles que me han allanado el camino para llegar. Así que también estoy extremadamente agradecida a esas mujeres". ¡Bravo!

Sus dos looks

En cuanto a sus elecciones de vestuario, Zendaya nos ha conquistado por partida doble y, en ambos casos, con creaciones de Valentino, firma de la que es imagen desde hace unos meses. Durante su intervención en la gala pudimos intuir el primero de ellos: un vestido de noche de la colección Prefall 2021 de la 'maison', confeccionado en seda negra, con escote trasero y un llamativo escote de pedrería. La estrella lo ha llevado junto a un moño alto que recoge su melena castaña y deja el rostro despejado, con un maquillaje 'glow' de aspecto muy natural.

Pero parece que Law Roach -su estilista y el responsable también del look que Anya Taylor-Joy ('Gambito de gama') ha lucido para la ocasión- reservaba el plato principal de la noche para Instagram, donde la actriz ha posado con un impresionante vestido de Alta Costura de la marca que sorprende por su enorme falda vitaminada. Un original semirrecogido con trenzas completan esta apuesta que, como es habitual, la cuela en la lista de mejor vestidas del evento.