Zendaya se abona al efecto 'cut out' como su silueta favorita

Ha vuelto a apostar por dicho corte en una entrega de premios en Nueva York.

Aunque las tendencias son irresistibles para todas aquellas que amamos la moda, para construir tu estilo personal diferencial, es importante encontrar determinadas prendas, combinaciones o silueta que sean tu valor seguro, esas en las que insistir más a menudo para crear una especie de marca personal. Ojo, no se trata de vestir siempre igual, sino de encontrar el equilibrio, porque de lo contrario te pasará como a Heidi Klum, que quizá acabe cayendo en la monotonía.

En cambio, hay otras celebrities que sí lo hacen muy bien porque alternan su favorito con otros looks en el que no hay rastro de ello. A vuelapluma, un ejemplo perfecto de ello es Jennifer Lopez y el escote en uve, que tan espectacular le sienta. Algo parecido a lo que pasa con Zendaya y el efecto 'cut out', la silueta que la joven actriz está a punto de patentar como su seña de identidad porque no son muchas las famosas que la llevan, al menos no de forma tan recurrente como es su caso. Es más, ni siquiera hemos encontrado a nadie todavía al que le favorezca tanto.

Hace unas horas, en la gala de los Australian American Arts Awards celebrada en Nueva York, lo ha vuelto a demostrar al lucir un original vestido de Christopher Esber en color chocolate que, entre otros muchos detalles -manga abiertas y sendos bolsillos XL en la parte delantera-, destaca por el diseño cut out, el clásico corte drástico a la altura del vientre que deja a la vista buena parte del abdomen de las portadoras de este tipo de piezas.

Puede que a Zendaya le guste especialmente esta silueta porque alarga el tronco visualmente. como ha demostrado en los últimos meses. Y por eso seguramente recurre tanto al diseñador australiano, en cuya obra están muy presentes este tipo de diseños. De hecho, la propia Zendaya ya llevó el pasado mes de noviembre uno de sus vestidos de este estilo en otra entrega de premios.

Pero no es con vestidos la única fórmula en la que Zendaya confío en el corte cut out, porque ha recreado con éxito dicho efecto también en conjuntos dos piezas como el formado por una falda larga y una blazer cropped top que escogió para un evento en Australia el pasado otoño e incluso el look con el que posó en los Critics Choice Awards recientemente, donde apostó por un cropped top asimétrico espectacular de Tom Ford.

Al final, como siempre decimos es una cuestión tan básica como pensar que, si algo te gusta, ¿para qué cambiarlo?