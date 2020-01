¿Por qué la alfombra roja de los SAG Awards 2020 está llena de mujeres en traje y qué tiene que ver Julia Roberts con esto?

Julia Roberts y el precedente que marcó en 1990. Su efecto sigue presente inspirando a decenas de actrices para llevar trajes a las galas de premios.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

Los SAG Awards 2020 transcurrieron el domingo y no podemos quitar la vista de su alfombra roja. Pero analizando la galería nos surge la pregunta: ¿Por qué cada vez son más las actrices que eligen llevar traje y descartan el vestido para las alfombras rojas?

El 'dress code'. Ese fragmento de papel (o e-mail si hablamos en 2020) que indica cómo tienes que presentarte vestida al evento que te invitan. El 'dress code' en las galas de premios se llama Etiqueta o ‘Black tie’. Para los hombres: chaqueta, camisa blanca de cuello pajarita, fajín o chaleco claro u oscuro, corbata o pajarita, pantalón negro y zapatos negros. Para las mujeres: vestido largo, bolso pequeño y zapatos o sandalias de tacón. Pero, ¿siguen estas normas vigentes en pleno siglo XXI? Cada vez menos.

Situémonos en el tiempo. Una Julia Roberts de 23 años, 47 edición de los Globos de Oro (1990). Gala de premios la que fue no solo a recibir su galardón como Mejor Actriz de Reparto por 'Steel Magnolias', también impactó en la alfombra roja con su 'look': un traje Armani... de hombre. 'Pretty Woman' se había estrenado hace muy poco y Julia se aproximaba al estrellato de Hollywood. Todos estos ingredientes se mezclan y resultan en un delicioso cóctel que marcó la historia de las 'red carpets'. Si bien debemos de dar gracias a la diseñadora Coco Chanel por liberar a la mujer del encorsetado armario del que no era permitido salir, no podemos ignorar la influencia positiva que marcan las actrices y la industria del cine.

De vuelta al presente, cada vez son más las mujeres que rompen el protocolo y descartan el vestido para las entregas de premios. Ejemplo de ello son Jennifer Aniston, Emma Stone, Lady Gaga, Miley Cyrus, Victoria Beckham, Angelina Jolie y más. Y en especial, en los SAG Awards 2020 destaca el traje de Millie Bobby Brown firmado por Louis Vuitton, del cual tenemos todos los detalles del 'savoir-faire' en exclusiva.

En clave blanca, con falda asimétrica, pantalones y cerrado con un broche en el hombro izquierdo. Así es el outfit de la actriz de 'Stranger Things'. Tacones blancos, cabello recogido detrás de las orejas y una fina gargantilla decoran el 'look' final, digno de una novia rompedora que quiera llevar pantalones el día de su boda.

Louis Vuitton posiciona a Millie Bobby Brown en la lista de las mejores vestidas de la noche, pero echa un ojo a todas las actrices que decidieron decir ''adiós'' al vestido en los SAG Awards 2020.