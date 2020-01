Los vestidos hechos en España que más han gustado en los Goya 2020

La alfombra de los Premios Goya nos ha dejado vestidos espectaculares con firma española. ¡Viva la moda bien hecha!

La alfombra roja de los premios Goya 2020 se convirtió en una pasarela de lujo para la moda española. Miguel Marinero, Nacho Aguayo para Pedro del Hierro, Vicky Martín Berrocal, Isabel Sanchís, Pertegaz, Teresa Helbig, Ana Locking, Paco Varela, Jorge Acuña, Agatha Ruiz de la Prada, Benjamin Friman, Lander Urquijo, Adolfo Domínguez, Ze García, Roberto Verino o García Madrid fueron algunos de los diseñadores que vistieron a las estrellas que se dieron cita en Málaga para celebrar la 34 edición de la fiesta más importante del cine español.



- Marta Nieto. Siendo uno de los primeros en llegar a la alfrombra, es un look que ha puesto el listón alto. Que lo firme un español, Jorge Acuña, y que la percha sea la de una de las actrices más interesantes del panorama actual –nominada en la categoría de Mejor Actriz Protagonista por su papel en 'Madre'– solo hace que nos guste aún más. Palabra de honor, recto con una leve asimetría en el bajo, escote asimétrico, y de color blanco y negro –una de las combinaciones más vistas en esta edición, pero que ella ha declinado mejor que nadie. Con los zapatos de salón negro con hebilla de cristal y las joyas de Atelier Tous, tiene una elegancia atemporal que remite a las divas del cine clásico –a Rita Hayworth en Gilda, o Audrey Hepburn en 'Una cara con ángel'– sin dejar de ser actual. Si le vamos a poner un pero, es la manicura. Nos habría gustado algo menos estridente, acorde con el resto del look.

- Eduardo Casanova. Cierto es que el reparto masculino suele tener menos cancha para sorprender –y lucirse–, pero el madrileño consigue darle un giro interesante al smoking con este diseño de Mans Concept, una firma catalana que trabaja la sastrería bajo un prisma moderno (y a veces disruptivo).

- Cristina Brondo. Ha sido una descubrimiento con un diseño hiperfemenino, largo de tul de algodón macramé, firmado por Teresa Helbig. Y en el que la diadema de perlas no hace sino sumar a un look que va en línea con la reivindicación de una feminidad que no pide perdón por recurrir al romanticismo y, de esa manera, empodera a quienes no ven el empoderamiento en un traje masculino. Helbig siempre ha defendido que, como le enseñó su madre, modista, “la belleza de las cosas reside en aquello que no podemos percibir de forma inmediata”, y el nivel de detalle de este vestido borda su teoría.

- Bárbara Lennie. La actriz llevo un vestido largo de corte A en color alabastro de la colección primavera-verano 2020 de Carolina Herrera.

- Raquel Sánchez Silva. Una de las pocas que ha optado por pantalón, y lo ha bordado. Ojo al dato: ella misma se ha cosido el bajo de un pantalón, de Tara Jarmon. El top, de Lorenzo Caprile, camina en una fina línea entre “madrina de boda de provincias” y “miembro de la familia real”, pero combinado con pantalón, taconazo negro y el pelo hacia atrás, consigue contrastes que le dan un giro.

- Paz vega. Un golpe de efecto minimalista. La silueta sin aspavientos, el pelo liso, las joyas en su justa medida y una única licencia al brillo con las lentejuelas bordan un estilismo innegablemente elegante. En blanco, uno de los colores más recurrentes en esta edición de los Goya.

- Nadjwa Nimri. Con el look 15 del desfile de primavera-verano 2020 de Loewe de Jonathan Anderson, es otra de las actrices que han apostado por el blanco y por una firma patria. Fiel a las salidas por la tangente a las que nos tiene acostumbrados Nimri, ha preferido un estilo más bohemio que, aunque con sus fans y sus detractores, al menos ha sido diferente. El único “pero”: los zapatos, muy toscos en contraste con lo delicado del vestido. Nos habrían gustado más unas sandalias de líneas más sencillas.

Belén Cuesta. La actriz lució un vestido en primicia de Jorge Vázquez para Pertegaz, que veremos el próximo día 30 en el marco de la pasarela de Madrid.

- Asier Etxeandia. El actor nominado a mejor actor de reparto por 'Dolor y Gloria' lució una de las tendencias masculinas de la temporada: el cuello XL y afilado. El traje de tres piezas conjugaba a la perfección el aire historicista en clave moderna.

- Benedicta Sánchez. Nominada a mejor actriz revelación por 'O que arde', la actriz llevó un estilismo que combina una prenda del archivo histórico de Adolfo Domínguez con 30 años de antigüedad con artículos de la colección primavera verano 2020.

- Malena Alterio. La actriz pisó la alfombra roja de los Premios Goya con un vestido largo negro con escote en forma de "V" hasta la cintura, con tablas en el delantero y espalda de la falda, realizado en mikado de la diseñadora Esther Noriega. La actriz eligió para la ocasión unas sandalias negras de Lodi.

- Toni Acosta. La actriz lució un diseño de la diseñadora Alicia Rueda. El vestido de línea recta, escote caja y sin mangas, lleva cola abierta y la espalda cruzada, además está bordado en todas las costuras y perfiles con 448 perlas cosidas a mano, que realzan los cortes dándole un aire más de costura. La actriz completó el look con sandalias nude de Lodi.

