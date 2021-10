El vestido de Chenoa con el que acertar en cualquier fiesta

Una de esas piezas de fondo de armario en las que conviene invertir porque nunca sabes cuando vas a poder necesitar.

Julia García

Que Chenoa es una "reina" en España no lo discute nadie. Lo es desde que hace dos décadas saltó al estrellato con 'Operación triunfo' porque lleva veinte años conquistando al público nacional paso a paso con todo lo que hace. También sabíamos que entre la comunidad latina era una referencia, como lo son otros artistas musicales españoles, pero lo que no imaginamos era que también conquistaría París. Y menos siendo una de las premiadas por la Global Gift Foundation de María Bravo en una gala de lo más chic y glamurosa, ni más ni menos que con Eva Longoria como madrina a su lado, con un look de lo más asequible.

La cantante mallorquina, como decimos, ha sido una de las invitadas de lujo y premiadas por la citada fundación, fundada por la malagueña María Bravo en el año 2013 en su región natal, si bien ella reside en Los Angeles. Íntima amiga de Eva Longoria, esta no ha dudado en apoyar una vez a la fundación en una noche donde ha celebrado su gran gala anual. París ha sido la ciudad elegida para organizarla y Chenoa ha sido reconocida con el 'Gift Women Empowerment Award' en un evento de etiqueta donde la artista española ha estado arropada por su pareja, Miguel Sánchez Encinas.

Para esta fecha tan señalada, la miembro del jurado de 'Tu cara me suena' ha optado por una opción conservadora de estilo que no por ello deja de ser un acierto. Es más, si algo tiene el vestido largo y de color negro es precisamente que jamás te abandona. Es una garantía de éxito, y más en un contexto tan formal como el de la gala de la Global Gift Foundation en la capital francesa.

Sin mangas, de corte asimétrico y con una profunda abertura en la parte delantera de la falda, el vestido en clave minimalista elegido por Chenoa guarda un secreto muy especial, poco habitual en este tipo de eventos: es de una firma (española) low cost.

Tal y como la propia cantante ha explicado en sus redes sociales, la pieza la firma Cayma Closet, cuyos diseños, como se puede comprobar en su tienda online, tienen un precio que oscila entre los 60 y los 100 euros, si bien es cierto que el que lleva Chenoa no está disponible en su catálogo.

Junto al vestido largo negro, Chenoa ha redoblado su apuesta por el low cost al optar por unos zapatos joya también en color negro firmados por la marca Calzamou. Estos sí están disponibles en la e-shop de la marca: en concreto, son el modelo 'Figueres' y su precio es de 25 euros.

Un elegante recogido y pendientes largos han sido los dos detalles de estilo con los que Chenoa ha completado un outfit perfecto al alcance de muchos bolsillos con el que se ha codeado con mujeres tan elegantes como Eva Longoria en el mejor escenario posible para ello, la ciudad de la luz.