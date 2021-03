Empieza la cuenta atrás para los Premios Goya 2021, que se entregan el próximo 6 de marzo. ¡Y ya sabemos dónde verlos en televisión!

Primero fueron los Premios Forqué, luego los Premios Feroz y en cuestión de días llegarán los Premios Goya 2021. Aunque todavía no nos hemos recuperado de la resaca de la alfombra roja de los premios del cine y de la televisión, también llamados los Globos de Oro españoles, y de los looks que nos dejaron Paula Usero, Megan Montaner… ya estamos todas impacientes por saber dónde ver en televisión los Premios Goya 2021. ¡Qué ganas!

Lo primero que tienes que saber es que, como en las últimas ediciones, este año los premios más importantes del cine español no se entregan en Madrid, sino en Málaga. El cabezón viajará el 6 de marzo el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga, que será donde se celebre la 35 gala de los Premios Goya, en un formato híbrido, con presencia únicamente de presentadores, entregadores y actuaciones musicales, debido a la evolución de la pandemia.

Pero eso no significa que nos quedemos sin alfombra roja (nosotras a lo nuestro que, aunque el cine es lo importante, los looks de las famosas siempre nos inspiran) y que no haya dónde ver en televisión los Premios Goya 2021. Como manda la tradición, podremos seguir la gala por dos vías, tanto por internet como por televisión.

Si eres de las que disfrutas con la alfombra roja y las entrevistas previas, a partir de las 18.00 horas arrancará la retransmisión en RTVE.es y a las 22.00 horas, cuando empiece la gala, podrás seguirla por televisión en La 1.

Este año, además, la gala contará con la presencia de forma virtual de Robert de Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, Helen Mirren, Charlize Theron, Isabelle Huppert, Monica Bellucci, Salma Hayek, Sylvester Stallone, Benicio del Toro, Emma Thompson, Ricardo Darín y Laura Dern, entre otros, se conectarán a los Goya el próximo sábado 6 de marzo. Y, por si fuera poco, habrá actuaciones musicales de Vanessa Martín, malagueña y Aitana.