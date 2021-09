El actor, uno de los iconos de moda actual, ha logrado sorprender de nuevo a su paso por la escalinata del MET y un estilo que aboga por el lujo y el 'sportswear'.

Clara Hernández

Desde que protagonizó 'Call me by your name', cuyo papel de un adolescente que se enamora de un joven más mayor le valió una nominación al Oscar, el actor Timothée Chalamet se ha convertido en uno de los talentos más cotizados de Hollywood, muso de alfombras rojas -las cuales somete con una belleza frágil y aniñada-, e interesante referente de estilo (de hecho, el portal Lyst, cuyos informes suelen ser claves para la interpretación periódica del mercado de la moda, le ha considerado una de las celebridades con más influencia en dicho sector).

El caso es que en todo este tiempo, Timothée Chalamet no ha dejado de fascinarnos con apuestas que revisitan el glamour y la etiqueta con giros audaces y sorpresas. Especialmente en galas y photocalls, donde ha brillado con arneses enjoyados, sofisticados trajes grises perla con bombachos, esmóquines florales o su famoso conjunto negro de Haider Ackermann recorrido por lentejuelas enanas con el que resplandeció recientemente el Festival de Venecia.

Ahora, la gala Met 2021, cuya alfombra roja abraza la elegancia y extravagancia a partes iguales, ha sido donde el actor ha vuelto a meterse a la prensa de moda y a sus seguidores en el bolsillo con un look de traje blanco, con blazer tipo cropped con solapa negra, pantalones fluidos, fajín con broche de pedrería —uno de sus accesorios favoritos— firmado, de nuevo, por su diseñador de cabecera, Haider Ackermann y varios anillos. Pero ha sido su calzado, un habitual del 'street style' pero un complemento inesperado en este tipo de eventos, el que ha protagonizado titulares y alabanzas mientras subraya el carácter estadounidense de la fiesta, un homenaje a la moda americana y a su identidad bajo el título 'America: A Lexicon of Fashion'.

Porque Timothée, que esta vez ha dejado de lado sus habituales botines puntiagudos, se ha atrevido a elevar unas zapatillas deportivas abotinadas blancas de Converse a calzado de lujo destacándolas con unos calcetines blancos que trepaban por sus tobillos y completando un estilo que combina la alta costura con el 'sportswear'.

No es el único que ha pisado la escalinata del museo con el calzado más cómodo del mundo. Junto él, Ella Emhoff, la estilosa hijastra de Kamala Harris que ya atrapó las miradas en la investidura de Joe Biden con un elegante abrigo de Miu Miu, y enemiga de convencionalismos, le ha dado la alternativa con un look de top con lentejuelas y transparencias, y pantalón brillante acompañado por unas originales deportivas en color escarlata.

Sin duda, las alfombras rojas cada día son más libres y la del MET, además, es una formidable caja de sorpresas.

