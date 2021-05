En una noche histórica para la artista que ha sido nombrada icono del año, ha querido recuperar uno de sus looks preferidos en versión deluxe.

María Aguirre

Cuando al escribir una noticia tienes que descartar del titular que la persona que protagoniza la pieza haya hecho historia porque ya no es novedad, es que es una auténtica estrella en lo suyo. Y pocas estrellas brillan en la música actual que la de Taylor Swift. La cantante norteamericana, a sus 31 años, sigue rompiendo barreras sin parar. Se lo merece con creces, tanto por el compromiso y la trascendencia de sus discursos y sus actos como por su obra musical, que ha alcanzado un nivel excelso con los dos discos publicados de una tacada el año pasado, 'Folklore' y 'Evermore'.

El último hito de la artista ha sido levantar el premio 'Global Icon Award' que entregan anualmente los prestigios BRIT Awards, que han celebrado una edición muy especial porque la gala ha formado parte de un programa piloto del gobierno británico. Hasta 4.000 personas han asistido al evento celebrado en el pabellón O2 de Londres sin mascarilla y sin distancia de seguridad, todos ellos presentando previamente una prueba negativa de COVID-19 y la aceptación de ser controlados después, algo similar a lo ocurrido con el concierto que Love of Lesbian dio en Barcelona delante de 5.000 personas hace algunas semanas.

Nunca antes hasta la fecha una mujer había sido elegido 'Global Icon' por los premios BRIT, un galardón que se han llevado a casa en años anteriores nombres como Elton John, David Bowie, Freddy Mercury o Robbie Williams, entre otros. La trascendencia de este premio radica en que entrega en base a argumentos que van más allá de la música.

En el caso de Taylor Swift, tal y como la organización lo expresó en un comunicado previo a la gala, "ha utilizado su plataforma para resaltar muchos problemas a nivel mundial y recientemente ha sido aplaudida por su trabajo promoviendo la aceptación de la comunidad LGBTQ".

Para una ocasión tan especial, la cantante nacida en Reading, Pensilvania -vivió en Nashville desde los 14 años, de ahí la influencia country en su música-, ha lucido un look único. Literalmente, no existe igual y no se puede comprar. Y es que Miu Miu le ha diseñado para este evento el dos piezas a juego con el que se ha subido al escenario londinense.

El conjunto joya es un cropped top metalizado con pequeñas incrustaciones bordadas y tirantes finos diseñado con el mismo tejido que la larga falda que tapaba las sandalias con tacón y plataforma, también metalizadas y firmadas por Miu Miu, que asomaban ligeramente por debajo de la falda. Un mix del estilo de los que ella misma ha lucido en múltiples ocasiones y que ha querido recuperar para la causa con notable éxito.

Anillos y pendientes discretos acompañaban de maravilla al elegante dos piezas de la casa italiana, al igual que la inconfundible melena rubia con flequillo recto de la gran protagonista de la noche junto a Dua Lipa, que ha conquistado los premios musicales más importantes de esta edición histórica de los BRIT Awards.