Taylor Hill nos da una lección de estilo en el Festival de Cine de Venecia al combinar dos estampados en un mismo look

Fue en vaqueros.

WOMAN.ES

De sobra lo sabemos la redactoras de Woman.es: un pantalón vaquero puede salvarnos de un apuro estilístico (diríamos que nos salva la vida, pero, oye, tampoco vamos a pasarnos). Ese día que no sabes qué poner, ese día que abres el armario y recurres a ese par de pantalones vaqueros que te sientan tan bien. Y eso precisamente es lo que ha hecho Taylor Hill, que se ha presentado en el Festival de Cine de Venecia con un total look en denim que nos tiene completamente enamoradas.

Ojo, pero no solo ha sido por los vaqueros, sino porque se ha atrevido a combinar dos estampados y en una de las citas más importantes del cine en la que también estuvo presente la actriz española Ester Expósito, que vaya look se marcó. Eso sí, mejor que vayas a verlo porque no tiene desperdicio y ya se ha convertido en uno de nuestros favoritos.

Pero vamos a lo que nos interesa. La top modelo internacional combinó un pantalón vaquero con una camisa vaquera, pero no era un look denim al uso porque contaba, a modo de patchwork, con un estampado paisley en tonos azules. Lo combinó con unas sandalias planas, pero lo que realmente nos ha llamado la atención ha sido el estampado que casi ha pasado desapercibido. La modelo remató en look con una mascarilla en tonos azul con el estampado de moda.