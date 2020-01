La presentadora y la influencer lucieron vestidos idénticos en la alfombra roja de los Premios Goya 2020.https://www.premios-cine.com/goya/

La alfombra roja de la 34 edición de los Premios Goya nos ha sorprendido con varios vestidos increíblemente parecidos y un color dominante sobre todos los demás: el blanco. A su llegada del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga, la humorista Silvia Abril, quien repite por segundo año consecutivo con su marido Andreu Buenafuente como presentadora de la gala, lució un vestido blanco (como no podía ser de otra manera) con escote palabra de honor a modo de gran lazo. Un modelo espectacular que culminaba con una gran cola.

La sorpresa vino minutos después, cuando la influencer Dulceida desveló su look, idéntico al de la presentadora, con un vestido también en tono, con escote palabra de honor asimétrico y muy abullonado en el pecho. El efecto visual no podía ser más parecido.

El vestido de Dulceida lo firmaba Ze García, mientras que las sandalias de tiras, pedrería eran de Jimmy Choo.

Silvia Abril comentó minutos antes de empezar la Gala que no tenía nervios justo porque ya era un veterana y estaba más que acostumbrada, además resaltó que ya habían hecho muchos ensayos y la Gala estaba muy controlada. los maestros de ceremonia esta semana, en esta gala no van a ser "especialmente sarcásticos" ni darán "demasiada caña a nadie" porque es "la fiesta del cine". Por ello, el objetivo será "no desenfocar" pero "no defraudar", en palabras de Buenafuente.

Silvia Abril optó por un recogido alto que dejaba todo el protagonismo a sus pendientes, mientras que Dulceida lució la melena suelta con raya en medio y un maquillaje en tonos marrones muy natural. Ambas estaban espectaculares y sirven de inspiración para cualquier novia.

