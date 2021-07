La actriz estadounidense se convierte en la reina de la alfombra del Festival de Cannes al deslumbrar con un 'vestidazo' de tul azul y flores bordadas lleno de arte.

Cecilia Franco

La 74 edición del Festival de Cannes, el Festival de Cine más importante de Europa, ha vuelto con más fuerza y glamour que nunca. Después de que la edición pasada tuviera que pasar a la modalidad online por la pandemia, la Costa Azul francesa estira su alfombra roja y acoge lo mejor del cine. Entre 'flash' y 'flash', son muchas las caras conocidas que han deslumbrado en esta famosa alfombra (y que nos han dejado sin respiración). ¿Entre las últimas apariciones? La de Sharon Stone que llenó de primavera con un 'vestidazo' impresionante, llamativo y original. ¡Insuperable!

Estamos atentas a cualquier movimiento que se sucede estos días en la alfombra roja de Cannes. Allí las sorpresas en clave 'fashion' son una constante y cuando pensamos que algo es ya insuperable, vuelven a romper todos nuestros esquemas. Como hemos dicho anteriormente, son muchas las caras conocidas de la gran pantalla, celebrities, e incluso 'influencers' como Marta Lozano, que con sus looks nos han dejado completamente sin palabras.

La alfombra roja este 2021 está aportando una gran variedad de estilos, desde los más extravagantes a los más sencillos y elegantes. Sin ir más lejos, hace unos días Nieves Álvarez deslumbró apostando por los básicos infalibles. Pero, desde que vimos el look que nos dejó sin respiración de Ester Expósito o el de Bella Hadid que rompió todos nuestros esquemas, sabíamos que alguna sorpresa más nos llevaríamos. Y sí, faltaba ella, la mismísima Sharon Stone para dejarnos completamente sin palabras.

La actriz, de 63 años de edad, a su llegada a la premier de 'The Story of my Wife' acaparó todas las miradas por su impresionante vestido de tul azul cielo, flores de colores bordadas y escote palabra de honor. Un diseño de la colección de Alta Moda de Dolce & Gabbana inspirado en el renacimiento italiano y los trabajos artesanales de la moda de Florencia de la época, de ahí sus detalles recargados. Es tanto el protagonismo del vestido que como joyas optó solo por unos pendientes largos de la firma Chopard.

En cuanto al 'look beauty', optó por un maquillaje muy natural de labio nude y, mirada destacada gracias a un eyeliner muy marcado y sutil sombra en rosa. Su cabello lució más corto y con un peinado desenfadado en un tono rubio casi blanco que le sentaba de maravilla.

Podemos decir que es uno de los diseños más llamativos de todos los que hemos visto hasta el momento en esta edición. Se convirtió en todo una princesa de cuento que entremezclaba la delicadeza del tul, los recargados italianos de la época y un sutil guiño cañero en su 'look beauty'. ¡Simplemente insuperable!