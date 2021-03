La intérprete ha elegido un impecable diseño de Oscar de la Renta.

SILVIA VÁZQUEZ

Llegó la gran noche. Después de ganar el Forqué y el Feroz, Patricia López Arnáiz afronta la noche de los Premios Goya 2021 dispuesta a hacerse con el triplete. La intérprete está nominada en la categoría de Mejor Actriz Protagonista por su papel en 'Ane', la cinta de David Pérez que aspira a un total de 5 galardones (entre ellos, el de Mejor Película y el de Mejor Dirección Novel) y su nombre aparece en todas las quinielas.

"Lo de favoritos es algo que ni me planteo", confesaba la actriz a Woman.es en una reciente entrevista. "Estamos a tope, así que no me está dando tiempo a fantasear demasiado. El fin de semana tras el Forqué, y luego tras la nominaciones, ha sido una locura, es verdad, adrenalina, endorfinas y de todo. Estamos celebrando de continuo y se retroalimenta, pero gracias al trabajo no tengo tiempo de proyectar. Seguramente, cuando llegue el día de los Goya, al levantarme esa mañana me pondré nerviosa, pero mejor que pase en el último momento. El hecho objetivo es que comparto nominación con tres actrices enormes, Kiti Manver, Candela Peña y Amaya Aberasturi", aseguraba.

En cuestiones de moda, el estilismo de Patricia López Arnáiz para estos atípicos Goya también promete colarse en todas las listas de mejores vestidas... ¡sin ni siquiera haber pasado por la alfombra roja! Y es que este año los nominados han vivido la experiencia desde sus casas y tan solo los presentadores y entregadores han viajado a Málaga y han posado para los fotógrafos.

Volviendo a la intérprete vasca, el encargado de crear su look ha sido el estilista Jose Herrera, que ha escogido para ella un impresionante vestido negro de Oscar de la Renta que llama la atención por su escote de vértigo y su abertura central infinita.

El diseño forma parte de la colección otoño-invierno 2020-2021 de la firma y Patricia ha completado el conjunto con unas sandalias negras de Christian Loubuotin. El maquillaje de labios rojos y las joyas de Barcena rematan el look.

Se trata de una apuesta radicalmente opuesta a la que lució en los pasados Premios Feroz (celebrados este martes 2 de marzo). Para esa ocasión, Patricia confió en un traje sastre de Teresa Helbig (de inspiración taurina y 'ungenered') que combinó con botines acharolados. Impecable.

"Lo veo difícil, la verdad, con esa competencia", confesaba la intérprete hace unos días en una entrevista para Woman.es. "Milena Smit ('No matarás') está en boca de mucha gente, Griselda Sciliani ('Sentimental'), también porque es una actriz muy consagrada en Argentina y ha rodado con Cesc Gay... tampoco sé el criterio que sigue el jurado para votar. Estoy expectante", afirmaba.

- El escote de vértigo de Patricia López Arnáiz, nominada a Mejor Actriz de los Premios Goya 2021

- Paula Usero brilla en los Premios Goya 2021 con un impresionante vestido red (con cristales y azul pastel) de Redondo Brand

- Premios Goya 2021: Todos los vestidos que merecieron pasar por la alfombra roja en directo

- El look explosivo de Aitana en los Premios Goya que nos ha hecho acordarnos de Ester Expósito en Venecia

- Belén Cuesta apuesta por la sencillez en los Goya 2021: con un vestido 'off-shoulder' de color negro

- El doble escote de María Casado para presentar los Premios Goya 2021

- La 'invitada sorpresa' de Salvador Calvo, director de 'Adú', en la alfombra roja casera de los Premios Goya

- El look (casi de novia) de Natalia de Molina para los Premios Goya: sujetador de transparencias, cola de sirena, 'flossing'...

- De tul negro, 'strass' y de palabra de honor, así de espectacular es el vestido joya que Marta Nieto ha lucido en los Premios Goya 2021

- Paz Vega deslumbra con las transparencias más sofisticadas de la alfombra roja de los Premios Goya