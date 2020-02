El post de Scarlett Johansson es muy fuerte con esa abertura para el tatuaje

Su Oscar de la Renta enseñaba más de lo que nos tienen acostumbradas.

Aunque las Semanas de la Moda sean las cita por excelencia con las tendencias, cuando realmente las vemos en pleno apogeo es en las alfombras rojas. Y si hay una red carpet con mayúsculas esa es la de los Premios Oscar, que es cuando las actrices escogen sus mejores galas para deslumbrar. Eso sí, en los últimos años las fiestas posteriores están rivalizando con la ceremonia oficial en glamour y para prueba los looks de Olivia Wilde, que se enfundó un espectacular diseño de la diseñadora española Teresa Helbig, y Charlize Theron, que brilló en sentido literal con un vestido de flecos dorados de Dior. Sin embargo, uno de los looks que más impactó, con permiso del ‘cuadro’ de Lili Reinhart, fue el de Scarlett Johansson en la fiesta de ‘Vanity fair’.

La actriz no esconde sus tatuajes, de hecho, solo unas horas antes, durante la alfombra roja de los Premios Oscar, lució con orgullo la tinta de su espalda con un vestido palabra de honor, sin embargo, lo que no acostumbra es a enseñar el que tiene en la caja torácica. Pero como a una no la nominan a los Oscar todos los días (aunque se fue de manos vacías), Scarlett Johansson hizo una excepción y escogió un vestido que parecía hecho sobre su cuerpo porque dejaba ver sus tatuajes menos conocidos al descubierto.

Con escote palabra de honor y de estilo cut out, el Oscar de la Renta de la actriz tenía una hendidura a la altura de las costillas a través de la que se veía perfectamente la obra del tatuador en que confió Scarlett Johansson. Sí, es muy fuerte que la actriz haya arriesgado de esa manera, pero son los Oscar y es hora de lucirse, ¿cuándo si no lo iba a hacer?

