Paz Vega sabe que no hay nada como el negro para brillar en el Festival de cine de Málaga

La alfombra roja convirtió a Paz Vega en la absoluta protagonista con un look que pese unía elegancia y sobriedad a partes iguales.

Julia García

Horas después de deslumbrar con un original vestido de The IQ Collection en la presentación oficial de 'La casa del caracol' en el Festival de cine de Málaga, Paz Vega aparecía de nuevo ante los medios para hacer lo propio sobre la alfombra roja desplegada esa misma noche. Y lo hizo con un look muy diferente, esta vez no firmado por Inés Domecq sino por Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández, los responsables de The 2nd Skin Co, quienes hicieron a medida un top en tafeta con llamativos volantes y mangas abullonadas que dejaba los hombros al aire a juego con un pantalón de pinzas en mikado con cinturón en charol al tono.

Sobriedad y elegancia en negro, que ha sido el color escogido por la actriz como ya lo fuera en la fiesta previa al comienzo del certamen que se celebró en Madrid hace unos días, el cual era el que marcaba también las sandalias de tacón con las que ha completado las dos piezas de la firma española.

"Para el pelo no realizamos ningún recogido, sino que dejamos la melena suelta, impecable, con unas ondas muy sutiles, sobre todo en la parte delantera, que se apartaban del rostro y le daban ligereza. En cuanto al maquillaje, los labios se resaltaron con un tono tierra muy natural y el énfasis se puso de nuevo en la mirada, intensa gracias al perfil del eyeliner y del ahumado oscuro de los párpados.", afirma Álvaro Sánchez, responsable de peluquería de Antonio Eloy Pro desde Málaga, responsable del apartado beauty del estilismo de la artista.

Paz Vega no paseó sola por la red carpet. Junto a ella estaba su hija Ava, fruto de su matrimonio con Orson Salazar -con quien también tiene otros dos hijos llamados Orson y Lenon- del mismo modo que ya lo estuvo en la pasada edición del Festival precisamente para dar a conocer la misma historia del escritor Antonio Prieto que por fin ve la luz este año en la gran pantalla y que protagonizan ambas con el actor Javier Rey.

La joven se basó en el mismo concepto que el de su madre de la sencillez y el monocromatismo pero el tono completamente opuesto, ya que fue el blanco el que aparecía tanto en los pantalones de pinzas como en la blusa de manga corta floreada. Para completar su look, no necesitó más que lucir la melena suelta para realzar sus rizos naturales y el cuerpo de su cabello y un maquillaje muy discreto y suave.

Esta es la primera vez que Paz coincide con su hija en un proyecto profesional aunque no supone el debut de Ava a sus doce años, ya que la joven puede presumir de haberse estrenado de la mano de Netflix en un capítulo de 'Paquita Salas' donde interpreta a Pilar López de Ayala de joven e incluso de haber ejercido de modelo para Zara Kids el pasado verano.