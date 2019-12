¡Ojo! Porque Mónica Cruz ha llevado un vestido de pompones confirmando que serán el detalle tendencia y que se puede huir de flecos y volantes

Protagonizarán los looks de invitada más especiales.

Ni vestidos de lentejuelas ni flecos ni volantes, los pompones son ahora la gran característica que buscarás y que reclamarás exclusivamente como imprescindible en tu look navideño si es que aún no contabas con él, Y esta certeza por la que no querrás cambiar de opinión viene de la mano de Mónica Cruz quien ha lucido el vestido más impresionante del momento teñido de negro y con tal peculiaridad incorporada en él.

La actriz se ha despedido junto a todo el elenco de 'Velvet Colección' de la serie que dirá el adiós definitivo a sus seguidores el 20 de diciembre y entre una alfombra roja envidiable y muy inspiradora, en la que el color establecido como el de la elegancia ha sido el protagonista absoluto vistiendo además a Paula Echevarría, Marta Hazas o Andrea Duro entre otras, siendo también los cortes 'lady' más elegantes y favorecedores con escotes palabra de honor los elegidos por todas ellas, Mónica ha destacado con un original diseño firmado por el español Fernando Claro.

Considerado ya dicho diseñador como el fetiche de las 'it girls' de cara a grandes eventos, esta es una prueba más que corrobora que sus vestidos son los más acertados, pulidos y elegantes alcanzado ahora una nueva tendencia que no pararán de pedir las invitadas del próximo 2020.

Así, con un escote de vértigo acompañado de tul también en negro encargado de aportar cierta luz, son un cuello alto y un corte midi quienes hacen de este vestido la más clara personificación de la elegancia.

Que la figura se estilice aún más gracias a un cinturón no es un detalle que deberíamos pasar por alto, pero es que son los verdaderos protagonistas de este look los que se han hecho con toda nuestra atención. Los pompones, repartidos por todo el patrón, son el detalle infalible para hacer de esta y cualquier otra prenda un éxito absoluto.

Proclamados ya como la gran tendencia que arrasa y arrasará la próxima temporada, nos hemos topado con un inesperado detalle que con su presencia hace de los tejidos que acompaña los más deseados. Tomamos nota. Adiós flecos y volantes.