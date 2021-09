La actriz ha acaparado todos los flashes en la ceremonia de apertura del Festival de Cine, al que ha acudido junto al resto del elenco de la nueva película de Almodóvar, 'Madres paralelas'. Un vestido bicolor de Balmain y el imponente estilo propio del que puede presumir a sus 24 años han sido los responsables de su éxito.

SILVIA VÁZQUEZ

El primer día de Milena Smit en el Festival de Cine de Venecia quedará grabado para siempre en nuestra memoria gracias a los 3 'lookazos' que se ha marcado a lo largo de la jornada. La actriz ha viajado hasta la ciudad de los canales junto al resto del equipo de 'Madres paralelas', la esperadísima película de Pedro Almodóvar encargada de abrir esta 78ª edición de la Mostra y en la que comparte pantalla con Penélope Cruz, Aitana Sánchez-Gijón e Isra Errejalde, entre otros.

"Es imposible describir la felicidad que siento de compartir este momento con estas personas increíbles que me han iluminado la vida", aseguraba la joven intérprete en el 'photocall' de presentación de la cinta. Para la ocasión, lucía un conjunto de la firma Marine Serre en el que destacan las botas infinitas de estampado retro, y un llamativo 'eyeliner' azul. Y es que su estilo es fresco y rompedor, algo que hemos podido comprobar en todos sus posados hasta la fecha (¿cómo olvidar su look de villana en los Premios Feroz 2021 o su maquillaje de tatuajes en los Goya 2021, a los que acudía como nominada en la categoría de actriz revelación por su papel en la película 'No matarás'?)

Para muestra, el look que eligió para desembarcar en Venecia a primera hora de la mañana y que rápidamente se hizo viral gracias a su original camiseta: un diseño de la marca española de los 90 Vacas Flacas con dos guantes en la zona del pecho que su estilista, Freddy Alonso, rescató de los archivos de la firma.

Sin embargo, parece que Milena Smit guardaba la artillería pesada para la noche, momento en el que se ha producido su debut sobre la alfombra roja del Festival de Venecia. Acompañada de nuevo por Penélope Cruz (que ha confiado en Chanel una vez más), la artista se ha enfundado un vestido customizado de Balmain que estiliza al máximo su silueta y deja a la vista algunos de los tatuajes que cubren su cuerpo.

Con cuello subido, manga larga y una gran abertura trasera en la falda, la joven ha hecho alarde de las transparencias al tiempo que jugaba con el tándem 'black & white', creando una imagen coordinada con su compañera de reparto. ¡Espectaculares!

Mención aparte merecen sus gestos de belleza, pues ha apostado por un peinado con efecto mojado (un estilo en plena tendencia entre las 'celebs') que ha acompañado con un maquillaje de ojos potente y labios 'nude' marcados.