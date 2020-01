El 'vestidazo' de Marta Nieto en los Premios Goya 2020 y su guiño de maquillaje a Hollywood

Nominada a Mejor Actriz Protagonista por 'Madre', Marta Nieto ha lucido moda española y un maquillaje en homenaje a su paso por los Oscar del año pasado.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

La llegada de Marta Nieto era una de las más esperadas de los Premios Goya 2020.

Nominada en la categoría de Mejor Actriz Protagonista por su papel en 'Madre', un largometraje surgido a partir del corto homónimo que logró incluso una nominación en los Oscar 2019, la murciana ha brillado con un impresionante diseño arquitectónico y asimétrico del diseñador español Jorge Acuña.

"En la alfombra roja, me gusta dar un aire de misterio clásico, como esas estrellas de antes. Inspirarse en algo así es divertido. (...) Yo soy actriz y juego a dar la mejor versión de mí", adelantaba Marta Nieto hace unos días en una entrevista para Woman.es sobre la complicada industria del cine y su carrera.

Sus palabras se han materializado en un vestido de escote asimétrico y silueta columna confeccionado en terciopelo negro con detalles en blanco, los dos colores que habitualmente marcan la 'red carpet' de los Premios Goya y que, una vez más, han sobresalido en esta 34 edición.

Para las joyas, Marta Nieto ha escogido unos pendientes de Atelier Tous en oro blanco de 18 quilates, pavé de diamantes y piedra luna, combinados con una sortija de la misma firma en oro blanco de 18 quilates, pavé de diamantes y diamante negro en talla cabujón, que mantienen los mismos tonos que el vestido.

En cuanto a los gestos de belleza, la actriz ha lucido un 'beauty look' obra de la maquilladora Natalia Belda con productos de Armani Beauty. Los ojos, potenciados con tonos marrones y un punto de luz en el lagrimal, consiguen una mirada amplia y glamourosa que cede todo el protagonismo a la boca, teñida de un potente rojo -concretamente, el 'Lip Maestro Velvet Matte Liquid lipcolor' en el tono 400 de la firma-.

Se trata de todo un guiño a su paso por la alfombra roja de los Oscar del año pasado, cuando brilló con este mismo pintalabios y un impresionante vestido de Delpozo.

En esta ocasión, el peinado consiste en un recogido impoluto que permite que la arquitectura del vestido brille por sí misma. "Para pelo soy más clásica"- nos adelantaba Marta Nieto -"me veo bien con recogidos, más mona; los sueltos me resultan incómodos y no estoy acostumbrada. Siempre, desde pequeña, iba al cole todos los días con coleta, creo que se me ha quedado de eso. En general me gusta la sencillez".

