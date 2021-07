Marta Lozano lleva al Festival de Cannes el glamour de rojo, con pantalones y una cola de 5 metros

La influencer no necesitó brillos ni plumas para reinar sobre la alfombra roja porque su espectacular diseño de Lorenzo Caprile hablaba por si solo.

María Aguirre

El look del que venimos a hablarte a continuación será recordado durante mucho tiempo en el Festival de cine de Cannes. Y no lo ha llevado una modelo como Nieves Álvarez o como Bella Hadid, quienes siempre nos dejan sin respiración, ni tampoco ninguna actriz habitual de este tipo de eventos, sino que quien ha logrado impactar a lo grande ha sido una influencer. En concreto Marta Lozano.

Del mismo modo que hace unos días era la alemana Leonie Hanne quien deslumbraba con su vestido mariposa de tejido irisado y la italiana Chiara Ferragni quien volvía a dar de qué hablar con un diseño flúor de Giambattista Valli, ahora ha sido la instagramer española la que ha logrado acaparar todos los flashes a su paso por la alfombra roja.

¿Que cómo lo ha conseguido? Con una creación de Lorenzo Caprile compuesta por un pantalón ajustado de tafeta de seda y un corpiño de manga larga que dejaba los hombros al aire y del que salía una enorme cola de cinco metros que ha causado sensación.

No era este el debut de Marta Lozano en este certamen sino que la premiére de 'The Story of My Wife' ha sido la tercera vez en la que ha paseado por la Croissette como una estrella más. Y ha sido todo un acierto alejarse de los brillos o las plumas que habitualmente reinan en este contexto y dejar que haya sido el "rojo Caprile" el que marque la pauta.

Su apuesta ha sido por la moda española con este conjunto creado expresamente por el icónico diseñador para esta ocasión cuyo resultado ha sido tan exitoso que, quien sabe, si será el mismo creador quien firme el vestido de novia de la valenciana ahora que acaba de anunciar su compromiso con el que es su pareja desde hace cuatro años, Lorenzo Remohi. "Admiro mucho el trabajo de Lorenzo y haber podido compartir tiempo con él, en su atelier, viendo el proceso de confección del vestido, ha sido una experiencia muy bonita", ha contado al respecto la influencer en una entrevista con RTVE.

Unas sandalias de finas tiras metalizadas de Giuseppe Zanotti y unos pendientes de Messika en formato rombo que destacaban gracias al moño bailarina han sido las elecciones de Marta Lozano para completar un estilismo en el que el maquillaje lleno de luminosidad corría a cargo de Dior, el cual potenciaba su bronceado al tiempo que remarcaba intensidad en los ojos gracias a unos párpados ahumados en tonos tierra.