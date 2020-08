María León deslumbra en el Festival de Málaga con un vestido negro de la firma de invitadas que nos descubrió Mery Turiel

Un diseño de Natalia Peró impresionante.

El Festival de cine de Málaga ha llegado a su fin no sin antes celebrar la tradicional ceremonia de clausura en la que pudieron conocerse los nombres de los ganadores de esta 23ª edición. Antes de la gala, la ciudad desplegó su alfombra roja para que pasaran sobre ella algunos de los nombres más destacados del cine de nuestro país como por ejemplo María León.

La actriz fue una de las que deslumbró a su llegada al Gran Hotel Miramar en el que tuvo lugar el evento y lo hizo enfundada en un sorprendente vestido de color negro. Pero no un 'little black dress' cualquiera, sino un diseño de vertiginoso escote que llegaba hasta el ombligo, grandes mangas abullonadas y minifalda con drapeado en la zona delantera que dejó a todos los presentes con la boca abierta.

Una creación a la que la intérprete sevillana solo tuvo que añadir unas finas sandalias del mismo tono firmadas por Stuart Weitzman y unos pendientes en forma de aro de Joyas Sardinero -que quedaban a la vista tras su corta melena peinada suelta y lisa con raya a un lado- para acompañarlo.

Detrás de este espectacular vestido del que caía una gran lazada está la joven diseñadora Natalia Però, a quien conocimos hace unos meses después de que Mery Turiel apareciera en su perfil de Instagram con algunas de sus creaciones. Unas creaciones que son sin duda una genial alternativa a la que recurrir cuando se trata de encontrar look de invitada porque no solo es que sean piezas de lo más especiales que conjugan elegancia y sensualidad, es que además lo hacen a precios bastante accesibles y con el sello 'made in Spain'.

En concreto esta de mangas globo que ha lucido María León en Málaga está disponible en la tienda online de la firma a un precio de 200 euros por lo que las ganas que nos han entrado de hacernos con uno igual para acudir a la próxima boda que tenemos agendada no pueden ser más.