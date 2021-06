Su look nupcial sobre la alfombra roja sorprendió a todos: "¿Quién dice ahora que los vestidos de boda son sólo para la ocasión y ya? Pues con este ya van dos “ocasiones” y no será la última...".

Julia García

Quien se haya casado seguro que está de acuerdo en que lo peor de una boda es, además de la realidad de que dure tan poco una jornada que planeas durante tanto tiempo, el hecho de que solo puedas llevar el vestido de novia un solo día. Pero ¿quién dice que eso realmente tenga que ser así? Nada te impide darle una segunda vida a una prenda tan especial. De hecho, ahora que el upcycling está a la orden del día no se nos ocurre una mejor forma de invertir en un diseño que sepas que vas a poder reutilizar muchas veces después.

Por eso nos ha gustado tanto el look de María Castro sobre la alfombra roja del Festival de cine de Málaga. La actriz acudió a la inauguración del certamen junto a otras compañeras de profesión como Elena Furiase, Goya Toledo, Blanca Romero, Anna Castillo o la que ejerció de maestra de ceremonias, Toni Acosta; y para la ocasión optó por un bonito vestido de color blanco de estilo bohemio con manga tres cuartos, cuello redondo y jaretas en la zona del pecho.

Pero no creas que se trataba de una exclusiva pieza propia de este tipo de eventos, sino que se trataba ni más ni menos que de la prenda que lució el día en el que le dio el "sí, quiero" en 2018 a su marido José Manuel Villalba.

"No tenía demasiado tiempo para ir de showroom en showroom buscando el vestido perfecto... de hecho no creo en “el vestido perfecto”, ni siquiera perseguía esa filosofía cuando me casé", ha explicado la actriz en su perfil de Instagram, donde ha revelado que se trata del mismo vestido con el pasó por el altar hace tres años, justo después de convertirse en madre por primera vez, con el que no buscaba que fuera ideal sino que se sintiera ella misma.

María Castro recordó que con esta son dos ya las ocasiones en las que ha reutilizado su vestido de novia firmado por Hoss Intropia "y no será la última", advierte. "Cuando fui al trastero a rescatarlo, parecía un vestido sin dueña... abandonado ( es que en la boda lo exprimí al máximo, llegando a anudar hasta la cola), pero oye, fue limpiarlo, plancharlo y mimarlo un poco.... y como nuevo!!!! Quién dice ahora que los vestidos de boda son sólo para la ocasión y ya?", cuenta.

Lo mejor de darle una segunda vida al vestido de novia no tiene que ver con la moda sino que, como bien cuenta María Castro, te hace recordar mucho de lo que viviste con él puesto: "No sólo me encanta , sino que fue ponérmelo ayer, y no recordar, SENTIR!!!, lo feliz y plena que fui en aquel gran día... NUESTRO gran día. Qué mágico, eso de viajar a través de los olores, sabores, texturas e imágenes. En fin... Sí al vestido. Y sí a ti, @jose_manuel_villalba . Siempre sí", relató la intérprete gallega.