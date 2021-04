El look del perro Tika, ¿la ‘mejor vestida’ de la noche de los Premios Oscar?

La famosa perrita canadiense ha lucido una espectacular bata de cola de Christian Siriano en la gran noche de los Premios Oscar.

Nadie quiso perderse la gran ceremonia de los Premios Oscar 2021, la cual contó con una alfombra excitante y singular protagonizada, entre otros, por una Zendaya envuelta en 'cut outs' y flúor, el llamativo vestido de oro líquido de Carey Mulligan o un Brad Pitt imponente, peinado con una coleta relajada, a quien la actriz Yuh-Jung Youn no pudo evitar piropear. Pero, también, por Tika (o Tika the Iggy, como firma sus redes sociales), la perrita canadiense que triunfa en Tik Tok con poses y looks de diva, y que ya ha despertado las alabanzas de Sofía Vergara o Lizzo.

A sus 10 años, este galgo italiano cuenta con un millón de seguidores en Instagram y sigue subiendo. Además, no se pierde ningún sarao.

Su última sesión de fotos ha sido con motivo de los Premios Oscar, para los que Tika ha posado con uno de sus modelos más espectaculares. Se trata de una impresionante capa de cola formada por metros y metros de tul que comienza en color blanco y termina en un color morado intenso. Alrededor del cuello, un collar con la misma técnica.

El modelo es obra de Christian Siriano, quien también ha firmado el look escogido por Laverne Cox para la alfombra roja, con una técnica similar que ha supuesto semanas de trabajo.

"Lo siento, señoras, pero este año la mejor vestida de la 93 edición de los Oscar tiene cuatro patas. Gracias Christian Siriano por este momento malva increíble, nunca me he sentido más glamourosa", indica la publicación que aparece en el perfil de la propia Tika The Iggy.

Con anterioridad, Tika posó con looks de firmas como Grig Paris, Shantell Design (una marca que elabora prendas para mascotas y para bebés de una sofisticación inaudita), Lucas Stowe, o la firma también para perros Dogs Wardrove, amante del punto y los looks casual con un toque chic.

En España, las posibilidades para mascotas se van ampliando con, sobre todo, accesorios para el hogar. En los últimos tiempos, marcas como Ikea han explorado el mobiliario para los miembros de cuatro patas de la familia y hace unos meses las listas de Reyes Magos incluían pañuelos, pajaritas y sudaderas para gatos y perros.

Tampoco Zara se ha olvidado de las mascotas y en febrero nos proponía una colección para que marcaran estilazo con chubasqueros de colores, fulares y bandanas, tal y como marca el 'street style'.

Con anterioridad, H&M también se lanzó a este negocio que hoy cuenta con jerseys y chaquetas acolchadas.

