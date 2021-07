La 'it girl' alemana, Leonie Hanne, se ha encargado de poner el listón muy alto en la alfombra roja del Festival de Cannes con su maravilloso vestido de sirena.

CARLA DOMÍNGUEZ

La 74ª edición del Festival de Cannes nos está dejando con un buen derroche de glamour. Tras casi dos años sin celebrarse, las ‘celebrities’ han querido elegir sus mejores galas para el Festival de Cannes apostando por estilismos cañeros. Bella Hadid con un vestido ‘vintage’ de Jean Paul Gaultier, Marion Cotillard con ‘look’ de Chanel, o Paz Vega con un diseño de lentejuelas de Elie Saab.

Pero las actrices y modelos no han sido las únicas protagonistas de la alfombra roja de Cannes, también ‘influencers’ como Chiara Ferragni o Leonie Hanne. Ambas han deslumbrado en su paso por la Riviera Francesa. Chiara lo hacía con un vestido maxi de Valli en un verde lima fluorescente y las trenzas finitas que no paras de ver en Instagram este verano. Pero la italiana no ha sido la única que ha acaparado todas las miradas en la alfombra roja del Festival de Cannes de 2021, también la alemana e ‘influencer’, Leonie Hanne (@leoniehanne).

Con más de 3,5 millones de seguidores, Leonie Hanne es una de las ‘influencers’ más seguidas en la red por sus espectaculares ‘looks’. Prescriptora de moda, diseñadora, e ‘influencer’, Leonie Hanne ha dejado a todos con la boca abierta en su estreno en el Festival de Cannes. La ‘it girl’ alemana se ha convertido en una de las mejores vestidas en sus dos apariciones en la alfombra roja.

Primero, la ‘influencer’ alemana sorprendía a todos con un maravilloso vestido maxi de la firma Nicole Felice Couture. Un vestido de tirantes finos en verde con escote en pico, volantes en toda la falda de tul y un volumen de escándalo. A esto hay que sumarle la maravillosa espalda al descubierto del vestido que lucía Leonie Hanne acompañado por un moño bajo de bailarina. Como complemento a este elegante vestido, la ‘influencer’ llevó unas joyas de Pomellato (collar, aros, y anillos) de 1.500 diamantes, valorados en un millón de dólares.

La segunda opción de Leonie para Cannes, ha sido un ‘vestidazo’ irisado firmado por Tony Ward Couture. Este diseño tan hipnótico, lo ha combinado con una melena lisa muy casual, y joyas de Pomellato.