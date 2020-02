Julia Butters, la nueva Millie Bobby Brown de las alfombras rojas de Hollywood, ha triunfado en los Premios Oscar 2020 con un bolsito rosa en el que escondía... un sándwich

¿Qué podría llevar una niña de 10 años en su bolso? Probablemente la única respuesta correcta sea la que ha dado Julia Butters sobre la alfombra roja de los Premios Oscar 2020. Ni maquillaje, ni un 'smartphone', ni nada del otro mundo... solo un sándwich. Concretamente, de pavo; porque "no me gusta la comida de aquí", ha confesado la actriz.

Desde que apareció en la película 'Once upon a time in Hollywood' ('Érase una vez... en Hollywood') junto a Leonardo DiCaprio, Margot Robbie y Brad Pitt (distinguido con el premio a mejor actor por su papel en la cinta de Tarantino), la pequeña Julia Butters ha conseguido hacerse un hueco en cada 'photocall' al que acude.

- Los 12 vestidos ganadores de los Premios Oscar 2020 (y sí, creemos que debe estar Billie Eilish)

- Gisela se hace viral en los Premios Oscar 2020: su actuación en "castellano", su vestido de princesa Frozen y el apoyo de los 'triunfitos'

Hasta el momento la hemos visto pasearse con naturalidad por los Globos de Oro, los Critics Choice Awards, los Premios SAG... y este domingo al fin ha llegado su debut en los Oscars. A sus 10 años, la intérprete ha defendido con simpatía un vestido pomposo de color rosa, con volantes y brillos, firmado por el diseñador Christian Siriano.

Un moño alto ligeramente 'messy' despeja su rostro apenas maquillado (tan solo se aprecia un ligero tono de labial y un toque de 'glitter' en los párpados), lo cual nos recuerda que, pese a desfilar por las mejores alfombras rojas de la industria, solo es una niña de diez años recién llegada al panorama 'celebrity'; algo que se ha echado de menos en el caso de otras estrellas infantiles como, en los últimos tiempos, la protagonista adolescente de 'Stranger Things', Millie Bobby Brown, cuyos estilismos han sido calificados como excesivamente "adultos" en infinidad de ocasiones.

Pero el gesto que esta noche ha coronado a Julia Butters como la más divertida de los Oscar 2020 ha sido la foto, viral en pocos minutos, que revela lo que escondía en el interior de su bolso esférico de purpurina: el comentado sándwich casero que muestra con cara de pilla, como si supiera que está haciendo una trastada inocente.

Es oficial: no podemos ser más fans.

Julia Butters brought a turkey sandwich in her purse because "I don't like some of the food here. #Oscars pic.twitter.com/sCDTr4GZYq