Jennifer Lopez también estuvo en los MTV VMAs con un look que cortaba la respiración

La artista llevó el 'cut out' a otro nivel con un diseño de David Koma repleto de tiras tras su paso por el Festival de Venecia.

María Aguirre

Apenas dos días después de llegar a Venecia y revolucionar el Festival de Cine junto a Ben Affleck en la que ha sido su primera aparición sobre una alfombra roja desde su sonada reconciliación hace unos meses, Jennifer Lopez aparecía por sorpresa sobre el escenario montado en Nueva York para la celebración de la ceremonia de entrega de los MTV Video Music Awards.

Lo hacía despampanante, con una gran sonrisa, piel luminosa, maquillaje con ojos ahumados como protagonistas, presumiendo de larga melena ondulada peinada suelta con raya al medio, subida a unos altísimos tacones transparentes de Femme y enfundada en un conjunto que nada tenía que ver con el estilismo que lució en su fugaz visita a la ciudad italiana.

Hubiéramos afirmado que era imposible que su elección pudiera ser aún más atrevida que ese diseño largo de color blanco con escote joya firmado por Georges Hobeika como el que tanto furor causó a su paso por la ciudad de los canales pero tras ver su llegada a esta gala hemos de reconocer que estábamos muy equivocadas.

El contexto acompañaba -no hay más que ver el 'naked dress' con el que Megan Fox se dejó caer en el mismo evento-, de ahí que su apuesta haya sido aún más sorprendente. En concreto la protagonizaban una combinación de top negro de manga larga con escote en uve a la inversa y una minifalda con diferentes paneles repletos de apliques de espejo que iban unidos por los laterales gracias a múltiples tiras finas estilo bondage que llevaban la tendencia 'cut out' al siguiente nivel.

Dos piezas diseñadas por David Koma para su colección Resort 2022 que por supuesto nos han dejado a todos con la boca abierta y cuyo objetivo, más allá de la búsqueda de la estética más sexi, era el de conseguir alargar la figura al máximo gracias a dejar tanta piel al descubierto.

Ante este altísimo nivel que ella misma se ha marcado en sus últimas apariciones públicas no podemos más que estar expectantes por ver con qué logrará fascinarnos en el photocall de la inmediata gala del MET, donde está previsto que vuelva a acaparar todos los flashes con un look que, por descontado, no pasará desapercibido.