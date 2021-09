La actriz hacía su aparición sobre la alfombra roja enfundada en un vestido rojo de terciopelo de la colección primavera-verano 2022 de la firma.

Ha sido un año y medio muy complicado para los grandes eventos, pero por fin vemos la luz al final del túnel y poco a poco las celebraciones están volviendo a la normalidad (sin dejar de lado las pertinentes medidas de seguridad, por supuesto). Y si hay una alfombra roja que genera expectación temporada tras temporada, esa es sin duda la de la gala del Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

Su espectacularidad, su exclusividad y, por supuesto, la oportunidad de ver los looks y estilismos más originales y atrevidos, hacen de esta noche una de las más importantes del año para las amantes de la moda. Como cada año, la Gala MET tiene una temática muy bien definida, y en esta ocasión la celebración ha girado en torno a la moda americana, una iniciativa que se ha elegido para apoyar a esta industria que tanto ha sufrido con la crisis del Covid e impulsar tanto a diseñadores consagrados como a jóvenes talentos del sector.

Muchas han sido las propuestas que han llamado nuestra atención esta noche, como la de Jennifer Lopez y su look cowboy, Margaret Qualley vestida de novia de Chanel o la propuesta de Rosalía que ponía el acento español en la alfombra roja con su mantón de manila. Sin embargo, nadie como Isabelle Huppert para defender un Balenciaga tan especial como este de terciopelo de la colección primavera-verano 2022 de la firma.

Su intenso color rojo recuerda a las franjas de la bandera estadounidense, quizás por eso ha sido una de las tonalidades más repetida durante la noche, aunque nadie ha lucido un look tan especial como el de la actriz. Este diseño con cuello alto, manga larga y una dramática silueta sirena fue el look elegido por la firma para cerrar su último desfile para la próxima temporada, por lo que sin duda es uno de los más especiales de su colección. No nos extraña entonces que hayan decidido cedérselo a Isabelle para este evento, ya que la actriz es una de las protagonistas, junto a Justin Bieber, de la campaña de otoño-invierno 2021/2022 de la firma fotografiada por Katy Grannan.

¿Quieres ver cuáles han sido el resto de looks de la alfombra roja? No te pierdas ni uno y disfruta repasando las propuestas de la gala preferida de las 'fashionistas'.