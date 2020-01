El blanco es tendencia en los Goya 2020: todos los vestidos de novia vistos en la alfombra roja

De la presentadora Silvia Abril a la actriz Paz Vega; el look 'total white' ha sido el más repetido de la noche.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Novias del 2020, ¡estáis de suerte! El blanco ha sido el gran ganador de los Premios Goya, por lo que si estáis buscando inspiración para vuestro look nupcial, resulta obligatorio echarle un vistazo a los vestidos que han llevado nuestras actrices, 'celebrities' e 'influencers' a la alfombra roja.

Como hemos visto en los grandes eventos de la temporada -Globos de Oro, Feroz, Forqué...- el estilismo 'total white' es tendencia, llenando los 'photocalls' de auténticos vestidos de novia que marcan las líneas a seguir en los enlaces de este año.

Por la 'red carpet' de los Goya han pasado más de una decena de novias, algunas de ellas colándose en todas las listas de mejor vestidas de la noche. Hablamos, por ejemplo, de Paz Vega, con un diseño de lentejuelas y líneas arquitectónicas hecho a medida, solo apto para novias dispuestas a deslumbrar.

Mención aparte merecen los looks 'made in Spain' de Dulceida y Silvia Abril, que han coincidido con dos vestidos prácticamente idénticos. El de la 'it girl', firmado por Ze García, cuenta con una gran abertura lateral para lucir pierna. La presentadora de la gala, por su parte, ha elegido un diseño de Lorenzo Caprile, con escote palabra de honor a modo de gran lazo, y lo ha acompañado de un recogido muy elegante. Además, durante la noche ha mostrado otro conjunto blanco, repleto de plumas como si de un cisne blanco se tratara. ¡Divina!

Una de las elecciones más sorprendentes de los Premios ha sido la de la intérprete Greta Fernández, que ha llevado un 'beauty look' repleto de perlas para darle un aire más dramático a su vestido de volantes de Gucci. Con transparencias, encaje, capas y un cuello de estilo 'retro', la nominada a Mejor Actriz Protagonista ha marcado la diferencia con su 'outfit'.

Por su parte, Anna Castillo ha sido la más sexy vestida con una abertura lateral infinita de Peter Dundas, Nawja Nimri la más bohemia con una de las propuestas de primavera-verano 2020 del Loewe de Jonathan Anderson y Cristina Brondo la de estética más femenina y 'vintage' con un diseño de Teresa Helbig y diadema de perlas a juego.

Todos los vestido de novia vistos en los Premios Goya 2020 Ver 13 fotos

Pero además, la veterana Marisa Paredes, la joven extriunfita María Escarmiento, la deportista olímpica Ona Carbonell y las actrices Toni Acosta, Bárbara Lennie y Ana Turpin también se han vestido de novia. Toma nota de sus propuestas bridal y no te pierdas el resto de la maravillosa alfombra roja de los Premios Goya 2020.