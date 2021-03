Globos de Oro 2021: Amanda Seyfried eleva las flores a un nivel 'diosa' con este maravilloso vestido de Oscar de la Renta

La actriz ha transformado un diseño de novia de Oscar de la Renta en un espectacular vestido primaveral.

Andrea Morales

La alfombra roja virtual de los Globos de Oro 2021 no nos defraudó. Queríamos glamour y lo tuvimos, queríamos excentricidades y lo hubo. Y sobre todo, queríamos vestidos de aire primaveral y Amanda Seyfried nos lo dio.

Sí, sabemos que se trató de una gala un poco diferente debido a la pandemia, pero la ceremonia nos ha ayudado a olvidarnos un momento de la crisis y soñar con los hermosos vestidos de gala. Aunque la ceremonia fue casi en su mayoría virtual, nos ha dejado estilismos realmente gloriosos como el de Amanda que eligió un vestido coral con hombros descubiertos de Oscar de la Renta y enormes detalles florales.

Sacado de la colección Bridal Primavera-Verano 2021 de Oscar de la Renta, este diseño fue uno de los más bonitos de la gala gracias a la corona de flores que decora el escote tipo barco. El resto del vestido es de silueta bastante recta y simple. Seyfried combinó el vestido con unos pendientes colgantes, un collar y una pulsera de Jaeger-LeCoultre. En cuanto a su look beauty se decantó por una melena ondulada y echada a un lado, muy al estilo viejo Hollywood. Y escogió unos ojos ahumados y un contorno fuerte para darle presencia a su maquillaje.

“Llevo un hermoso vestido de Oscar De La Renta. La razón por la que me encanta esto es por las flores ”, le dijo Seyfried a E! "Es muy floral y elástico y me hace muy feliz usarlo, y me siento realmente glamorosa ", añadió.