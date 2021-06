Festival de Málaga: Toni Acosta deslumbra con vestido 'cut out' y cuerpo supertonificado

Toni Acosta, encargada de presentar la gala de inauguración del Festival de Málaga, ha brillado con uno de los looks más aplaudidos de la muestra.

Clara Hernández

Deslumbrante, con un vestido afín a las últimas tendencias (las cuales viven enamoradas de las asimetrías y los 'cut outs') que dejaba a la vista parte del tórax y los brazos, muy tonificados. Así ha sido la llegada triunfal de la actriz Toni Acosta a la 24ª edición del Festival de Cine de Málaga, donde era la encargada de presentar la gala de inauguración junto a Silvia Abril, junto a la que ha posado en la alfombra roja.

La intérprete de 'Señoras del (h)AMPA', así como de innumerables ficciones de comedia, ha reivindicado su papel protagonista en la muestra con el que ha sido, sin duda, uno de los grandes looks del día y donde la estrella ha sido su precioso vestido en rosa palo, casi blanco, firmado por Pedro del Hierro, que recogía con su escote asimétrico, su única manga y su abertura 'cut out' en el costado las últimas tendencias de moda de invitadas y noches de verano. La gran abertura de la falda a un lado (justo en el contrario del 'cut out', para sembrar equilibrio en este laberinto de líneas) añadía dosis de glamour a un modelo perfecto para invitadas y, por qué no, para novias modernas y audaces.

Unos pendientes brillantes y el pelo semirrecogido y pulido, hacia atrás, han permitido a la actriz canaria deslumbrar sobre todas las cosas en una tarde-noche todavía soleada.

Pero ha habido otros looks dignos de mencionar en la alfombra roja del Festival de Málaga. Por ejemplo, el estilismo atrevido y cítrico de Blanca Romero, que ha lucido su recién estrenada melena 'shaggy' rizada, con flequillo perfecto, que nos tiene emocionadas. O Elena Furiase. O muchas más que puedes ver en la galería de la 'red carpet', al final de esta noticia.

La gala de la inauguración, presentada, como te decíamos, por Toni Acosta y una Silvia Abril también espectacular, con vestido negro, ha estado protagonizada por la comedia y la música, así como la entrega del galardón 'Biznaga Ciudad del Paraíso' a Petra Martínez como reconocimiento a toda su carrrera.

Entre las actuaciones musicales han destacado las de Miguel Ríos y Betty Trío, que interpretaron 'Que vuelvan los clowns'. La gala también contó con momentos emotivos, como cuando el primero recordó al escenógrafo Gerardo Vera, artífice del diseño de muchas de las galas del festival malagueño y fallecido recientemente.

El Festival de Málaga llenará durante 10 días de cine la ciudad andaluza y, también, esperamos, de moda. Mira los mejores looks que ya han desfilado por el festival: