Esta es la emotiva historia del look que de ASAP Rocky en la Gala MET

El look que el rapero lució en el evento fue confeccionado a partir de una colcha de segunda mano. Los antiguos propietarios han revelado cuál fue su historia.

María Viéitez

El look que ASAP Rocky lució en la Gala MET 2021 fue uno de los más polémicos de la edición. El rapero, que hizo pública su relación con Rihanna en la alfombra roja del evento, vistió lo que todos creímos que era una colcha de cama, y, efectivamente, teníamos razón.

Rocky, cuyo nombre original es Rakim Nakache Mayers, utilizó una colorida colcha a modo de capa para cubrir el traje negro que llevaba debajo. Este look, que encajaba a la perfección por los volúmenes y simetría con el de su acompañante y pareja, Rihanna, fue criticado por unos y alabado por otros. También fueron muchos espectadores y críticos de moda los que no entendieron el look. Pero lo cierto es que este complemento esconde detrás una emotiva su historia.

La capa que vistió Rocky es, tal y como parece, una colcha de segunda mano. Y aunque ahora ya podemos considerarlo un look de alfombra roja, en su día se trató de una simple pieza de ropa de cama que pertenecía a una familia humilde de California. Después de usarla durante años, sus dueños la donaron a una tienda de segunda mano de la región. Fue entonces cuando el diseñador responsable del look, ERL Eli Russell Linnetz, la encontró y utilizó para inspirarse y crear el consiguiente look para ASAP.

- Rosalía homenajea el símbolo popular español en la gala MET: el mantón de manila se transforma

- Margaret Qualley, la novia oficial de Chanel y de la Gala Met 2021

Sarah, una mujer de aquella familia que años atrás utilizó esa colcha, se ha servido de las redes sociales para contar cuál es la historia de la manta. La usuaria, que compartió una serie de fotos de la colcha reposando sobre una de las camas de su hogar, compartió: "La colcha de mi bisabuela fue donada a una tienda de segunda mano hace un tiempo. Cuando vi la foto de la #metgala me di cuenta al instante de que tenía que ser la misma colcha". Y continuó: "Leí el artículo de Vogue sobre el diseñador que encontró la colcha en el sur de California y le pedí a mi madre que fuera a buscar las fotos de ella en nuestra antigua cama", explicó.

Tal y como afirma la usuaria, Linnetz confirmó que encontró la colcha en una tienda de segunda mano de California y la utilizó para confeccionar el look de acuerdo con la temática de la Gala MET de este año: "En América: léxico de la moda".

"Utilicé los cuadros escoceses para cosas que eran importantes para mí, desde el albornoz de mi padre hasta mis calzoncillos", dijo el diseñador "Después utilizamos estos increíbles cuadros escoceses y franelas y bordamos el nombre de nuestra familia por toda la colcha".

Poco después, Sarah, antigua propietaria de la que es ahora una pieza de diseño, dijo sentirse muy orgullosa de que la colcha de su bisabuela haya llegado a la alfombra roja: "Publiqué esto porque me pareció increíble que algo que mi bisabuela hizo por amor a mi madre, para ser utilizado para mantenerla caliente, y que fue donado después para mantener a alguien más caliente o vendido para recaudar fondos para una caridad, terminó siendo utilizado para una increíble pieza de arte por personas increíblemente talentosas que lo llevaron al siguiente nivel", escribió.