La actriz de 'Bruja Escarlata y Visión' ha sido una de las más elegantes sobre la alfombra roja.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Arranca la temporada de premios televisivos y cinematográficos y, como cada año, la noche de los Emmy, es una de las más esperadas porque nunca defrauda. Y no solo porque veamos una recopilación de las mejores series del año que se han colado en nuestros salones alegrándonos las tardes de mantita y sofá, sino porque por su alfombra roja vemos siempre desfilar a todos los rostros que cada semana encarnaban a nuestros personajes favoritos.

Una de las series que más ha dado que hablar en los últimos tiempos ha sido 'Bruja Escarlata y Visión', la serie de acción de Marvel que ya ha conquistado a millones de espectadores. Su protagonista, Elizabeth Olsen, estaba nominada a su primer premio Emmy por su interpretación de Wanda Maximoff y, aunque el premio (merecidísimo) finalmente fue a parar a las manos de Kate Winslet por 'Mare of Easttown', fue una de las más elegantes sobre la alfombra roja.

¿El responsable de su éxito? Este vestido blanco roto diseñado por sus hermanas, Mary-Kate y Ashley Olsen con cuello en V, manga larga y una capa fluida. "¡Su estilista me acaba de enviar un mensaje y me ha dicho que este look ha sido confeccionado por sus propias hermanas, Mary Kate y Ashley, y que es de The Row", reveló Zanna Roberts Rassi durante la alfombra roja de la 73ª edición de los premios Emmy retransmitida en E!

No es la primera vez que la actriz lleva algo diseñado por sus hermanas, ya que en 2011, asistió a diferentes eventos en el Festival de Cine de Cannes con diferentes trajes de la marca The Row y también la hemos visto en muchas alfombras rojas y eventos luciendo piezas de la otra firma de sus hermanas, Elizabeth and James.

En cuanto al look beauty, ha complementado a la perfección su outfit con un sencillo peinado de ondas al agua y raya al lado y un maquillaje en tonos neutros, que deja todo el protagonismo al vestido y los preciosos pendientes que enmarcan su rostro y su cuello. Así, unos sencillos ojos ahumados en marrón, un labial nude un poco más subido de tono, y un uso magistral del colorete y el iluminador para resaltar sus facciones crean el make up ideal para este impecable look de alfombra roja.