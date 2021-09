La cantante de 'Future nostalgia' nos ha dejado con la boca abierta con este outfit denim gris a juego con el de su novio, Anwar Hadid. ¡Puro estilo!

Clara Hernández

Dua Lipa, además de seguir regalándonos canciones incontestables que se cuelan, invariablemente, en las listas de discos más escuchados de medio planeta, hace tiempo que se consolidó como musa de la moda más audaz y 'trendy', tanto en alfombras rojas, como en el escenario o en sus incursiones de 'street style'. Y el último look que ha lucido por las calles de Nueva York junto a su novio, Anwar Hadid, cuando ambos se dirigían a celebrar una cenar romántica al restaurante The Russian Tea Room no es una excepción.

La autora de 'Levitating' ha lucido un conjunto vaquero compuesto por un sensual top tipo corsé 'cropped' que se cierra por la parte frontal con un cordón de tela (que hace el efecto de 'cut outs') y que cuenta, además, con un importante detalle: brillantes recorriendo el escote y los tirantes. El vaquero oscuro, de talle alto, también brilla con los mismos abalorios en el cierre delantero del pantalón, así como los bolsillos.

Los accesorios se han contagiado también de ese glamour de fiesta con un impresionante 'clutch' en color plata, joyas a juego y sandalias moradas con grandes plataformas. Un recogido alto y un maquillaje de labios con efecto 'fresh', así como eyeliner 'cat eyes', ha sido la opción con la que Dua Lipa ha acertado al dejar el protagonismo a ese escote joya. ¡De diez!

A su lado, Anwar Hadid, que como ella venía de celebrar el primer cumpleaños de su sobrina, Khai, la hija de Gigi Hadid y Zayn Malik, lucía vaqueros grises y una chaqueta acolchada -una de las tendencias de la temporada- en verde.

En los últimos meses, Dua Lipa ha continuado promocionando su álbum 'Future Nostalgia', que tantas alegrías le ha dado gracias a hits como 'Don't start now', 'Phisical' y 'Break my heart', y que ha marcado más de un hito en su carrera por 'Levitating', tema que alcanzó el número 1 en la lista Top100 de Billboard, un logro que la convierte en la segunda mujer británica en conseguirlo, después de Adele.

Además, hace unos días recibíamos buenas noticias: tras continuos aplazamientos por la pandemia, Dua Lipa volverá pronto a los escenarios. Aunque su gira comenzará en Estados Unidos, ya hay citas confirmadas en España. Así, la cantante actuará en el Palau de Sant Jordi de Barcelona el 1 de junio de 2022 (y no el 15 de octubre como estaba previsto) y el 3 de junio en el Wizink Center de Madrid, donde pensaba actuar en principio el 16 de febrero. Los promotores, Live Nation, ha informado de que las personas que compraron las entradas para el 15 de octubre y el 17 octubre para estas ciudades, serán válidas en las nuevas fechas.

