La artista quiso homenajear a la moda inglesa tanto en la alfombra roja como en su actuación en una gala que la coronó como absoluta reina de la música pop.

María Aguirre

Mejor artista femenina británica y mejor álbum por 'Future Nostalgia'. Estos son los dos importantes premios con los que Dua Lipa se convirtió en la gran vencedora de los Brit Awards de 2021 -con permiso de la imbatible Taylor Swift, quien hizo historia al ser la primera mujer en la historia de estos galardones en vencer en la categoría Global Icon-.

Fue, por tanto, una noche muy especial para la londinense, quien supo estar a la altura de las circunstancias no solo con su música sino con su estilismo. O, mejor dicho, estilismos, porque la artista sorprendió con dos muy distintos al haber sido una de las privilegiadas en subirse al escenario para levantar las estatuillas pero también para actuar ante las 4 000 personas que se congregaron como público en las gradas del O2 Arena de la capital inglesa sin mascarilla y sin distancia de seguridad aunque con PCR negativa y muchos de ellos ya vacunados. Fue lo más parecido a lo que era un concierto antes de la pandemia y quizá por eso la cantante no quiso desaprovechar la oportunidad de poner toda la carne en el asador. La prueba clara fueron sus looks.

El primero de ellos fue el que escogió para su paseo por la alfombra roja. Un look que nada tenía que ver con los que semanas atrás había lucido en la gala solidaria que Elton John organizó en el marco de los premios Oscar como cada año. En aquella ocasión su intención era la de rebosar glamour y la sofisticación más absoluta, mientras que para esta jornada prefirió apostar por algo mucho más cañero.

Vivienne Westwood, todo un icono de la moda británica, estaba detrás del vestido corto de amplio escote barco y de cuya cintura salía una larguísima cola, todo ello cubierto por una red morada sobre un potente color amarillo creado en exclusiva para Dua Lipa.

Un collar de perlas, una llamativa colección de anillos nada discretos, unos altísimos zapatos de tacón con enrome plataforma y unas medias negras con ligero incluido -todo salido del imaginario de la célebre creadora de 80 años- completaron el conjunto de aires punk que quedó coronado con un recogido de gran volumen en la zona del tupé en el que muchos encontraron reminiscencias con los peinados que lucía otra de las grandes divas de la música de Reino Unido, la desaparecida Amy Winehouse.

Pero no creas que el guiño patriótico del que hablábamos venía exclusivamente por el hecho de haber elegido a Vivienne Westwood para que la vistiese a la hora de recoger sus premios -y de paso, pedir a Boris Johnson en su mensaje de agradecimiento un aumento de salario para los sanitarios- sino que en el miniconcierto que ofreció durante la ceremonia también quiso hacerlo reivindicando su bandera.

En la memoria de todos perdura esa imagen de la Spice Girl Geri Halliwell con un vestido con el estampado de la Union flag en la edición de 1997 de esta misma entrega de premios, y ahora ha sido Dua Lipa quien ha imitado este concepto al lucirla como falda -a la que previamente le había añadido una blazer del mismo dibujo- con una camisa blanca, una corbata negra y un original bralette de plumetti para interpretar los temas 'Hallucinate', 'Don’t Start Now' o 'Physical' .

Una velada para el recuerdo que terminó siendo la gala más feminista de la historia de estos premios de la música británica.