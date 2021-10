La actriz ha querido recuperar este singular detalle sobre la alfombra roja en el estreno de 'The lost daughter' en Londres.

María Aguirre

Dakota Johnson domina como pocas las alfombras rojas. Quizá no lo haga con llamativos peinados porque llevar la melena suelta lisa de manera informal con su característico flequillo cubriendo parte de las cejas es su tónica habitual. Tampoco con maquillajes grandilocuentes puesto que le bastan un ahumado en los ojos, un poco de rubor en las mejillas y unos labios en un tono discreto para sacar partido a su belleza natural, pero donde sí que sabe poner toda la carne en el asador es con las prendas que escoge para cada ocasión. Estas no siguen ninguna línea maestra más allá de lo que Alessandro Michelle va creando para su musa, pero siempre sabe cómo sorprendernos y, de paso, darnos una valiosa lección en cuestión de tendencias.

Hace cosa de un mes llegó al Festival de cine de Venecia dispuesta a que nos rindiéramos ante los flecos gracias a un espectacular diseño joya en el que estos tenían todo el protagonismo tras aparecer recorriendo todo su cuerpo llenándolo de movimiento, justo por encima de una pieza de tul con pedrería en forma de lágrima cosida sobre ella que quedaban a la vista cuando estos bailaban.

Ahora ha vuelto a brillar de manera literal con una creación de Gucci en la que el elemento principal eran las plumas que aparecían en el puño de la manga para darle ese toque de glamour que tanto nos gusta.

De nuevo ha sido un delicado vestido repleto de incrustaciones el que ha convencido a la intérprete para posar ante los medios asistentes al estreno de 'The lost daughter' en el London Film Festival junto a sus compañeros de reparto y la directora de la cinta, Maggie Gyllenhaal. Un diseño de corte recto de la pieza en un pálido tono rosa que iba acompañado de unas prominentes hombreras para darle un mayor empaque al conjunto que ha completado con unas sandalias de tacón forradas de glitter dorado.

La elección de Dakota Johnson no ha hecho más que confirmarnos lo que ya sabíamos, que la tendencia que aboga por incorporar plumas como detalle diferencial de nuestro armario no ha hecho más que regresar no solo entre las celebrities -véanse los estilismos de Cynthia Erivo en la pasada entrega de los premios Emmy o Amal Clooney hace tan solo unos días con una boa al más puro estilo edad dorada de Hollywood- sino también a pie de calle si tenemos en cuenta otros ejemplos vistos recientemente como la camisa blanca lucida por Lucía Bárcena que puede ser utilizada tanto en un contexto más serio como en uno más informal.