No es habitual que el evento se celebre en pleno verano y las 'celebrities' lo saben

Noelia Murillo

Cada año que pasa tenemos más claro que el blanco es el color del verano. Recuerda al sol, a la playa, al calor y, además, puede presumir de ser una tonalidad fresca con la que nadie suele pasar calor (aunque también depende del tipo de tela). Aunque para esta época del año son protagonistas los vestidos y pantalones cortos, el blanco luce tan bien que se puede adaptar a todo tipo de eventos.

Por eso, han sido varias las invitadas al Festival de Cine de Cannes las que han escogido diseños de alta costura en tonos blancos y nude con los que han desfilado por la conocida alfombra roja. Al contrario que en ediciones anteriores, que se celebra a principios del mes de mayo, los organizadores del evento se han visto en la obligación de retrasarlo hasta el mes de julio debido a la pandemia.

Al ser pleno verano, no es de extrañar que actrices como Andie MacDowell o Sophie Marceau hayan optado por vestidos con este este color como protagonista para celebrar la segunda jornada del festival. A pesar de que otras intérpretes como Diane Kruger, Geraldine Pailhas o Isabelle Huppert hayan optado por su contrario, el color negro, no cabe duda de que es el blanco ha sido objeto de gran parte de los flashes.

Una de las que se ha atrevido a lucir un diseño así ha sido Michelle Salas. La hija del cantante Luis Miguel se ha decantado por un look firmado en España. Invitada a la proyección de la película Everything Went Fine y siendo la primera vez que acude a este festival, la joven mexicana ha optado por un vestido de Pronovias con escote en V y transparencias muy favorecedor. Su espalda abotonada y sus mangas de volantes han llamado poderosamente la atención de los presentes.

Por su parte, la protagonista de Cuatro bodas y un funeral ha escogido un diseño relativamente parecido al que llevó este martes en la gala de inauguración. Andie ha vuelto a recorrer el photocall con un vestido tubo de lentejuelas plateadas y corte asimétrico con una sola manga. Además de su admirable figura, no ha pasado desapercibida de nuevo su melena gris rizada. Al contrario que en la jornada previa, la actriz ha optado por un recogido bajo.

En lugar de vestir un total look en blanco, tanto Sophie Marceau como Eva Herzigová han transformado el impoluto en un combinado con negro de lo más interesante. Mientras que la actriz ha utilizado este contraste cromático en versión vestido, con un favorecedor escote asimétrico y apertura trasera hasta la cintura, la modelo se ha hecho con un conjunto muy sencillo. Lejos de vestidos imposibles y, probablemente, poco cómodos, Eva ha llevado una blusa blanca de volantes de espalda abierta con un pantalón acampanado de lentejuelas negras, obra de Alberta Ferretti.

Otros looks en tonos claros han sido los grandes protagonistas de la red carpet francesa gracias a Frederique Bel. La actriz francesa se ha puesto uno de los vestidos más sorprendentes de la tarde. Con un escote palabra de honor, este vestido de princesa firmado por Yanina Couture incluye unas curiosas medias mangas vaporosas de lo más originales. A este color también se ha sumado Nicole Cavallo, la directora creativa de Nicole Milano. Lo ha hecho con un vestido con un escote muy similar, aunque con un diseño confeccionado en tul.