Las botas altas rojas de Natalia de Molina que la convierten en la mosquetera más guapa de los Premios Feroz

La actriz ha sido una de las más vanguardistas en la alfombra roja.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

La alfombra roja de los Premios Feroz 2021 ha sido todo un derroche de elegancia y estilo en el que actores, actrices, nominados y nominadas han desplegado toda su magia 'fashion'. En un año en el que la pandemia ha hecho que las medidas de seguridad sanitarias sean las otras grandes protagonistas de estos premios que nacieron allá por 2014. Unos galardones en el que la Asociación de Informadores Cinematográficos de España premian los trabajos que más les gustaron del pasado año.

Sin embargo, otro punto fuerte de estos premios es su alfombra roja donde han desfilado (mascarillas mediante siempre) un montón de mujeres poderosas que con sus looks nos han hecho soñar con una vida más normal en la que poder abrazar a los nuestros y lucir nuestras mejores galas en eventos sociales de los que pronto podremos disfrutar seguro.

Una de ellas ha sido Natalia de Molina quien ha aparecido en la alfombra roja pisando fuerte. Mucho, de hecho. La actriz se ha decantado por unas preciosas botas altas rojas que ha combinado con un vestido negro pegado al cuerpo que en la parte superior tenía un escote en pico en rojo y cuyas mangas también tenían una parte en rojo. Una maravilla que ha defendido como nadie.

La alfombra roja de los Premios Feroz 2021 se ha caracterizado por el protagonismo absoluto del negro en unos premios que quieren demostrarle al mundo que la industria del cine en nuestro país sigue luchando por no sucumbir a la crisis derivada de la pandemia mundial a la que nos estamos enfrentando. Algo que dice mucho de los que se dedican a esta maravillosa profesión.

Cabe decir que todos y cada uno de los asistentes han lucido mascarillas dejando claro su compromiso con la seguridad y que solo se las han quitado para subir al escenario para entregar o recoger premios. Sin duda, un claro ejemplo de que la cultura es segura y que entre todos debemos seguir apoyando a una industria que lucha por amenizarnos la vida con sus historias.

