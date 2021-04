Imaginamos cómo podrían haber sido los looks de los Oscars 2021 mirando al pasado

La pasada madrugada del 26 de abril se celebró la 93º gala de los Premios Oscar con una alfombra roja que nos hizo volver a soñar. Por eso hemos querido imaginar cómo podrían haberse vestido las nominadas al Oscar en la categorías a Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto.

A pesar de que estamos atravesando un delicado momento a nivel mundial debido a la pandemia por coronavirus, la Academia de cine de Hollywood quiso que sus premios más prestigiosos e importantes se celebraran de manera presencial respetando, eso sí, todas las medidas de seguridad y protocolos. De ahí que la alfombra roja de los Premios Oscar volviese a desplegarse el pasado domingo, aunque no fuera en el Dolby Theatre, sino en la Union Station (la estación de trenes central de Los Ángeles).

- El tonteo de Yuh-Jung YOun (ganadora del Oscar a Mejor Actriz Secundaria) con Brad Pitt.

- El perreo de Glenn Close tras quedarse (una vez más) sin el Oscar fue de lo mejor de la gala.

Un escenario atípico, pero precioso (se podían adivinar los azulejos de estilo español que cubren sus paredes) en el que todas y cada una de las nominadas al Oscar a Mejor Actriz y Mejor Actriz de reparto desfilaron con vestidos que reflejaban todo el 'savoir-faire' de Hollywood y que defendieron con un estilo exquisito. Sin embargo, la magia del cine nos ha hecho imaginar cuáles podrían haber sido los looks lucidos por todas ellas si se hubiesen inspirado en creaciones del pasado.

Una idea mágica que ha sido llevada a cabo por diez diseñadores de moda 'freelance' de Fiverr (una plataforma que conecta 'freelancers' con ofertas de trabajo de todo el mundo) y cuyo resultado no ha podido ser más espectacular. Desde reinventar el inolvidable traje de Cher con tocado de plumas en la gala de estos premios en 1986 para Amanda Seyfried, hasta tomar como inspiración a Celine Dion y su noventero traje blanco que causó furor para 'vestir' a Olivia Colman.

Sin más dilación, prepárate para disfrutar de diez bocetos que sin duda te transportarán a otra época y que demuestran que el pasado en la moda nunca muere, se reinventa.

- Vestido para Andra Day inspirado en el lucido por Gwyneth Paltrow en 1999

“A Andra Day le encantan los looks vintage y siempre incorpora algo de otra década en sus estilismos. La idea era re-imaginar el pijama de la década de 1920 y convertirlo en algo sexy y digno de un Oscar. Investigando el estilo y los looks anteriores que ha elegido Andra, me di cuenta de que las décadas que más la inspiran son las de los 20 y los 50, así que decidí desarrollar algo que pudiera mezclar ambos y al mismo tiempo agregar un toque de los 90, volviendo a la inspiración del vestido original de Ralph Lauren de 1999 de Gwyneth Paltrow", afirma su diseñadora Ingrid.

- Vestido para Amanda Seyfried inspirado en el lucido por Cher en 1986

“Miré muchos de los looks de Amanda y me di cuenta de que le gustan mucho las siluetas largas de los vestidos, la cintura ajustada, los hombros abiertos, atados o con el pelo suelto, a veces de un lado. Muchos de sus vestidos son monocromáticos: totalmente blancos o totalmente rosados, o amarillos por ejemplo. Decidí cambiar el color del vestido negro (de 1986) a blanco, porque creo que este color enfatiza su personalidad y figura. Silueta larga y cabello recogido. Plumas doradas con degradado blanco y perlas con cristales muestran su encanto, ternura y elegancia", afirma Alisha, la diseñadora de este boceto.

- Vestido para Carey Mulligan inspirado en el lucido por Nicole Kidman en 1997

"Cuando diseñé este atuendo para Carey Mulligan, quise tomar su ecléctico estilo urbano de Nueva York y combinarlo con un poco de clase y feminismo moderno. Al mirar la pieza, puedes ver que no es tan femenina como la versión de Nicole Kidman de Dior. Eso fue intencional, ya que quería retratar el poder de Carey como una ex madre soltera, neoyorquina y feminista", asegura su diseñadora, Merve Odabasi.

- Dos piezas para Olivia Colman inspirado en el esmoquin lucido por Celine Dion en 1999

“Al rediseñar este look, quería tener en cuenta los looks anteriores de la actriz en la alfombra roja, así como su origen inglés. La idea del 'cottagecore' es prominente en este look, que es una tendencia y estética que se deriva de las cabañas inglesas / Inglaterra rural. Creo que este look funciona para esta actriz porque emite un look muy femenino y refinado, que encaja con los looks anteriores de Olivia Colman en la alfombra roja, al tiempo que conserva algunos de los elementos clave del esmoquin al revés original de Galliano", cuenta Rachael Estefania, diseñadora de este boceto.

- Vestido para Vanessa Kirby inspirado en el lucido por Sharon Stone en 1998

"Al rediseñar este icónico look, pensé en mantener todas sus características pero de una manera diferente, deconstruyendo el atuendo en sí. Por ejemplo, la camisa de dos piezas + falda ahora es un vestido camisero, la cintura ceñida todavía está ahí, pero ahora con un corsé, las mangas remangadas ahora son mangas abullonadas hasta los codos, y lo más importante para mí, los colores, son ahora en todo el diseño", explica Nadia, creadora de este rediseño.

- Vestido para María Bakalova inspirado en el lucido por Lauren Hutton en 1975

“Reconocí pronto en el estilo de María que le gusta usar una amplia variedad de estilos. Eso me permitió fusionar diferentes materiales y accesorios al mismo tiempo que agregué un tono vanguardista y detalles glamurosos. Quería crear algo excepcional, principalmente a través de su silueta. La cortina de hombros se completa con un corsé en bruto y gemas lujosas, que reflejan la selección de estilos anterior de la actriz ".

- Vestido para Yuh-Jung Youn inspirado en el lucido por Barbra Streisand en 1969

“Cuando buscaba información y referencias sobre el look de los Oscar de 1969 de Barbra Streisand, me enamoré de su silueta y elementos decorativos, específicamente el cuello blanco y la tela negra brillante. Conociendo los orígenes de Youn Yuh-jung decidí tener en cuenta la ropa tradicional coreana, especialmente el jeogori, la chaqueta superior que tiene los mismos elementos que el look de los Oscar de 1969, forma de cuello y lazo", asegura Dimitri Molokoedov, diseñador de esta creación.

- Vestido para Viola Davis inspirado en el lucido por Björk en 2001

“Tomé en consideración al ícono del blues Ma Rainey, el personaje que interpreta Viola en la película y el cisne blanco que lució Björk en los Oscar en 2001, esta vez reinterpretado en versión negra como celebración de la cultura negra, no solo en la palabra musical, sino como símbolo de optimismo, justicia racial, apoyo a la diversidad y "victoria" después de que surgieron los problemas políticos y culturales en 2020", asegura Roxana Nesfintu.

- Vestido para Glenn Close inspirado en el lucido por Jennifer Lopez en 2001

“Este diseño funciona bien para Glenn ya que la pieza es fácil de llevar a cabo para la nominada debido a sus elecciones de ropa pasadas. Cuando investigaba las elecciones de moda que había hecho anteriormente, decidí ceñirme a algo que tradujera la personalidad de la vida real al exterior. Ella es simple pero elegante", afirma Melissa Wales.

- Traje para Francesc McDormand inspirado por el vestido lucido por Halle Berry en 2002

“Durante estos tiempos de pandemia, los momentos revolucionarios de la moda son los que son simples y nos hacen la vida más fácil y cómoda. Corrí el gran riesgo de diseñar un simple traje de gran tamaño junto con una sudadera con capucha, que casi nunca se usa para tales eventos. Luego lo equilibré manteniendo materiales y siluetas lujosos. Vivimos en un mundo donde nuestra salud y comodidad están antes que cualquier otra cosa, así que al considerar eso, agregué un protector facial y un desinfectante de manos dentro del guante", afirma Nastaran Hashemi.