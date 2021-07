La modelo Bella Hadid ha deslumbrado por la alfombra roja del Festival de Cannes con un vestido 'vintage' firmado por Jean Paul Gaultier.

CARLA DOMÍNGUEZ

Tras dos años de ausencia, el Festival de Cannes regresa por todo lo alto, lleno de glamour e impresionantes ‘looks’ de gala. La 74ª edición del Festival de Cannes ha reunido a numerosas actrices, modelos, y personalidades del mundo del cine a las afueras del Palais des Festivals.

Los mejores vestidos de la inauguración de Cannes 2021 Ver 10 fotos

Aunque muchas han sido las mujeres que han brillado en la alfombra roja de Cannes, como Ester Expósito, Andie Macdowell, Elisa Sednaoui, Helen Mirren...La modelo Bella Hadid ha sido una de las más aplaudidas por su maravilloso ‘look’. Bella ha elegido para la ocasión, un vestido largo de color blanco con detalles de organza en color negro. Se trata de un vestido de Jean Paul Gaultier ceñido al cuerpo, con un toque que nos ha conquistado por completo: un cuello ‘halter’ en negro que sale por la parte trasera en forma de cola.

Sin embargo, este vestido no es nuevo. Se trata de un vestido vintage de la colección de Alta Costura de 2002 del diseñador francés. Sí, has leído bien, y eso no es lo mejor de todo. Y es que este espectacular vestido que parece recién salido de un desfile de 2021, ya lo llevó en su día la supermodelo Naomi Campbell. Ahora Bella Hadid ha rescatado este vestido de Jean Paul Gaultier para demostrarnos que podemos que hay piezas atemporales que podemos usar aunque pasen años, y otra que el cuello ‘halter’ es uno de los más favorecedores.

Como broche final al ‘look’, la modelo eligió para su paso por la alfombra roja unos pendientes de Chopard con diamantes, y un recogido con moño alto. Sin duda, un ‘lookazo’ que se ha convertido en uno de los mejores de la alfombra roja de Cannes.

En su paso por la alfombra roja, Bella Hadid también protagonizó uno de los momentos más esperados: su encuentro con Carla Bruni. A lo largo de los años se ha hablado mucho del parecido de la modelo con la ex primera dama de Francia. Hace años que no las veíamos juntas, la última vez fue en una fiesta de una revista de moda junto al director creativo de Burberry, Riccardo Tisci. Ahora ambas han vuelto a encontrarse y se han mostrado de lo más cómplices durante la alfombra roja.