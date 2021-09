La actriz Milena Smit nos ha sorprendido en la 78 edición del Festival de Venecia, para la presentación de la película 'Madres paralelas', con un look cañero y atrevido marcado por botas infinitas.

Para todos los amantes del cine comienza el mes de septiembre con una gran alegría. La alfombra roja ya está preparada para recibir a grandes estrellas de la gran pantalla y es que podemos decir que arranca, oficialmente, el Festival de Venecia 2021. El primer 'photocall' ha sido inaugurado por todo lo alto con la última película de Pedro Almodovar, 'Madres paralelas'. En él hemos de destacar los atrevidos 'lookazos' que nos ha propuesta la actriz Milena Smit marcado por el 'total black'.

Si hay algo que nos encanta de los 'photocalls' es ver a nuestras actrices favoritas de la gran pantalla con sus mejores galas. Hace apenas unas horas desembarcó Penélope Cruz con un look 'tweed' para la presentación de la película dirigida por Pedro Almodóvar, film que podremos ver en cines el próximo 8 de octubre. Pero no ha posado en solitario, ya que ha estado acompañada por el director y su compañera de reparto Milena Smit con un look rompedor que, realmente, nos ha sorprendido y no ha pasado desapercibido.

Y es que si eres de las que piensa que estos 'photocalls' son para lucir espectaculares vestidos largos o looks sofisticados de 'tweed' como el de Penelope Cruz, ahora viene Milena Smit a demostrarnos todo lo contrario.

Desde que desembarcó en Venecia, la actriz nos ha dejado sin palabras con todos sus atrevidos looks que definen una cañera personalidad. Tanto que, hace unos días, a su llegada nos dejó sin aliento con un look marcado por ese 'total black' de pantalones con abertura, botas de tacón y, la joya de la corona: Una divertida, irónica y atrevida camiseta que simula unas manos de la firma Vacas Flacas.

Esto fue a su llegada, pero para la presentación de 'Madres paralelas' no se quedó atrás. Apostó por un look cañero de Marine Serre marcado por negros, blazer negra con cadenas y botas infinitas de estampado retro a juego con la boina. Sin embargo, su look 'beauty' fue mucho más sencillo, pero a a vez original, con un sutil eye-liner en azul y labios en tono coral muy favorecedor.

La 78 edición de la Mostra de Venecia no ha hecho más que empezar y, sabemos que todo puede pasar. Lo que sí sabemos es que este primer 'photocall' ha dejado el listón muy alto. ¡Estaremos atentas a cualquier novedad!