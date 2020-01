Ariana Grande ha llevado a los Premios Grammy 2020 el vestido con tul más pomposo que verás jamás... ¡y nos encanta!

En gris y firmado por Giambattista Valli.

Si hay alguien que se ha convertido en la auténtica protagonista de la alfombra roja de los Premios Grammy celebrados la pasada madrugada, esa sin duda ha sido Ariana Grande gracias a un vestido tan pomposo como espectacular. Metros y metros de tul gris han sido los encargados de dar vida al más original y elegante de los que hayamos visto hasta el momento y es que, con mucho volumen y algún que otro volante incluido, el suyo solamente podía ser una creación firmada por obra y gracia de Giambattista Valli.

La cantante que optaba a cinco nominaciones por su disco 'Thank U, next', entre ellas el Álbum del año, se había convertido en una de las personalidades más esperadas a los premios después de que el año pasado decidiera no acudir. La noticia de que esto no se repetiría ahora nos llegaba a través de su perfil de Instagram y su reaparición en la que podríamos considerar como la noche más importante para la música ha superado las expectativas de sus fans.

Y las nuestras también. No nos engañemos. Conseguir llenar una red carpet con tu única aparición gracias al vestido que es todo un sueño hecho realidad Ariana Grande lo ha llevado a cabo. Y lo ha hecho precisamente con una prenda en la que los cortes clásicos han sido todo un referente, partiendo desde el escote palabra de honor hasta llegar a una falda dividida en dos secciones a través de discretos volantes en los que el volumen ha acaparado todos los flashes.

Como si de una princesa recién salida de un cuento se tratase, su vestido es tan deseable que, aun por muchos detalles con los que ya cuenta, unos guantes que cubren mayormente los brazos de la cantante se han alzado como el único y mejor de los complementos para una pieza que es todo arte. Por no hablar de su impecable 'beauty look' en el que su ya mítica coleta corona una vez más su aparición ante una alfombra roja, siendo en esta ocasión cuando nos ha conquistado por completo y sin excepciones. Seguimos alucinando.