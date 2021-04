Este conjunto de rejilla que ha llevado Andrea Duro será el favorito de quienes pasan de las faldas 'thong' esta primavera

Hemos encontrado la mejor alternativa a la atrevida falda que triunfa esta temporada y todo gracias al look que ha llevado Andrea Duro en la ceremonia de entrega de premios del cine Astaré celebrada en Ibiza.

Julia García

Para las que añoramos aquellas semanas en las que casi no daba tiempo ni a respirar entre alfombra roja y alfombra roja, que vuelvan a tener lugar aunque sea con cuentagotas y limitadas, nos alegra el día. Y si encima vienen con regalos como el look que Andrea Duro ha lucido en la de los premios de cine Astaré celebrados en Ibiza, pues la alegría se convierte en doble.

La actriz ha paseado su corte bob -¡qué bien le sienta!- por la isla bonita, donde ha huido de tópicos en lo que al outfit se refiere. Ni tejidos vaporosos ni color blanco, sino todo lo contrario. Ha apostado por la sensualidad y la elegancia del negro. Y lo ha hecho con un conjunto de rejilla de Longchamp que es la alternativa perfecta a los vestidos y las faldas 'thong'.

Estas se llevan más que nunca esta temporada desde que han vuelto con fuerza tras arrasar en los años 2000, pero hemos de reconocer que son tan complejas que no gustan a todo el mundo. En cambio, es realmente dfícil que no te guste el cropped top y la minifalda que la coprotagonista de 'Física y Química' ha lucido con un conjunto de ropa interior negro y una americana a juego que ha llevado remangada porque es una auténtica maravilla.

Unas sandalias de tacón con cierre de pulsera al tobillo, también en color negro, y una cartera negra, que al igual que la mascarilla, no la ha lucido en el photocall del evento cinematográfico, han sido la guinda a un look 'total black' espectacular, de los que no se les puede poner ni un solo pero.

Dos piezas que pertenecen a la colección de primavera verano 2021 de Longchamp -cuyo top está a la venta en la tienda online de la marca francesa a un precio de 390 euros- que bien ofrecen muchas otras formas de lucirlas con éxito al ser llevadas de manera independiente. ¿O es que no piensas que quedaría genial con unos simples vaqueros o la falda combinada con una camisa blanca? Las posibilidades son infinitas.