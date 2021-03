Mira, también, la lista completa de los ganadores donde Beyoncé se convirtió en la artista femenina con más premios Grammy de la historia.

Clara Hernández | Woman.es

La gala de los Premios Grammy 2021 triunfó con una alfombra roja cegadora y multicolor, y un palmarés dominado por mujeres donde Taylor Swift se alzó con el premio al mejor álbum del año, el galardón más cotizado, por 'Folklore', mientras Beyoncé, que nunca ha conseguido dicho premio (ni siquiera con el fabuloso 'Lemonade') se convirtió sin embargo en la artista femenina con más premios Grammy de la historia (28) después de sumar cuatro premios, si bien no principales, en esta última edición (mejor interpretación de rap y mejor canción de rap por 'Savage', mejor interpretación de R&B por 'Black Parade' y mejor vídeo musical por 'Brown skin girl').

Billie Eilish, que consiguió el gramófono dorado a mejor grabación del año por 'Everything i wanted', Thee Stallion (mejor artista revelación), H.E.R (canción del año por 'I can't breathe'), Dua Lupa (mejor álbum de pop por 'Future nostalgia'), Fiona Apple (mejor álbum alternativo por 'Fetch the bolt cutters' y mejor actuación de rock), Lady Gaga y Ariana Grande (mejor actuación pop en dúo o grupo por 'Rain on me'). Natalia Lafourcade (mejor álbum de música regional mexicana y texana) o Miranda Lambert (mejor álbum de música country) son otros de los muchos nombres femeninos responsables de la superioridad numérica de mujeres en el palmarés (puedes ver la lista completa de ganadores al final de esta noticia).

Además, y como te adelantábamos, la 'red carpet' estuvo llena de sorpresas audaces (algo que no suele ser extraño de las galas musicales), color que parecía trasladarnos a la etapa pre-covid y brilli brilli. Taylor Swift, con un bonito vestido floreado con transparencias, y Dua Lipa, también con motivos florales, fueron, además de reinas del palmarés, diosas de la alfombra.

Mira los mejores looks de la alfombra roja de los Grammy:

MIRA LA LISTA COMPLETA CON TODOS LOS GANADORES DE LOS GRAMMY 2021

Grabación del año: 'Everything I wanted' de Billie Eilish

Álbum del año: 'Folklore' de Taylor Swift

Canción del año: 'I Can’t Breathe' de H.E.R y Tiara Thomas

Artista revelación: Megan Thee Stallion

Mejor álbum pop: 'Future Nostalgia'

Mejor actuación pop en solitario: 'Watermelon Sugar' de Harry Styles

Mejor actuación pop en dúo o grupo: 'Rain on Me' de Lady Gaga con Ariana Grande

Mejor álbum de rap: 'King’s Disease' de Nas

Mejor canción de rap: 'Savage (Remix)' de Megan Thee Stallion ft Beyoncé

Mejor actuación de rap: 'Savage (Remix)' de Megan Thee Stallion ft Beyoncé

Mejor video musical: 'Brown Skin Girl' de Beyoncé

Mejor álbum pop tradicional: 'American Standard' de James Taylor

Mejor álbum de pop latino o urbano: 'YHLQMDLG' de Bad Bunny

Mejor álbum de rock latino o alternativo: ''La conquista del espacio' de Fito Páez

Mejor álbum de música regional mexicana (incluida tejano): 'Un Canto Por México, Vol. 1' de Natalia Lafourcade

Mejor álbum tropical latino: '40' de Grupo Niche

Mejor álbum de R&B: 'Bigger Love' de John Legend

Mejor actuación de R&B: 'Black Parade' de Beyoncé

Mejor canción de R&B: 'Better Than I Imagined' de Robert Glasper, Meshell Ndegeocello & Gabriella Wilson

Mejor álbum de rock: 'The New Abnormal' de The Strokes

Mejor canción de rock: 'Stay High' de Brittany Howard

Mejor actuación de rock: 'Shameika' de Fiona Apple

Mejor álbum de música alternativa: 'Fetch the Bolt Cutters' de Fiona Apple

Mejor álbum de música country: 'Wildcard' de Miranda Lambert

Mejor actuación de country en solitario: 'When My Army Prays' de Vince Gill

Mejor actuación de country en dúo o grupo: '10,000 Hours' de Dan + Shay & Justin Bieber

Mejor banda sonora original para medio visual: Joker de Hildur Guðnadóttir

Mejor canción original para medio visual: No Time to Die ('Sin tiempo para morir') de Billie Eilish y Finneas

Mejor grabación dance: '10%' de Kaytranada ft Kali Uchis

Mejor álbum dance/electrónica: 'Bubba' de Kaytranada

Mejor actuación de metal: 'Bodycount' de 'Bum Rush' de Harry Styles