No solo su atrevido look acaparó todas las miradas de la gala; además, Addison Rae protagonizó uno de los momentos más 'hot' de la noche cuando se subió al escenario con su compañero de reparto en la película de Netflix 'Alguien como él'.

GALA FERNÁNDEZ

Aunque no estaba nominada, Addison Rae se ha ganado por méritos propios el ser considerada una de las grandes protagonistas de los MTV Movie Awards, tanto por el impactante estilismo con el que posó en el 'photocall' de los premios, como por su comentada actuación sobre el escenario junto a Tanner Buchanan. Hoy sus fans no hablan de otra cosa que no sea ese apasionado beso ¡y con razón!

Pero pongámonos en situación. Si estás enganchada a TikTok es probable que ya la conozcas, pues esta joven estadounidense recién llegada al panorama 'celebrity' internacional es conocida precisamente por ser una de las personas con más seguidores de esta red social (80,4 millones ¡y subiendo!). Gracias a su éxito, Netflix la ha fichado para protagonizar su nueva comedia romántica adolescente: 'He's All That' (que llegará a España este verano bajo el título 'Alguien como él').

Por este motivo, Addison Rae ha acudido este domingo 16 de mayo a la ceremonia de los premios MTV Movie & TV 2021 en calidad de entregadora. Su llegada a la alfombra roja ha sido apoteósica, vestida por Law Roach (estilista de estrellas como Zendaya o Anya Taylor-Joy) con un sorprendente conjunto de la marca Christopher Esber.

Su apuesta consiste en combinar una falda larga de cintura baja con una chaqueta 'oversize' bajo la que asoma un microtop que apenas cubre su pecho. Un cinturón metalizado envuelve su cintura poniendo un toque de brillo en este 'total black' que ha completado con zapatos de Stuart Weitzman y joyas de Le Vian Jewelry y Djla Jewelry.

El beso más viral de la noche

Sin embargo, Addison todavía se guardaba un as bajo la manga para convertir su paso por la gala en viral. Y es que, cuando se subió al escenario junto a su compañero de reparto en la cinta de Netflix para presentar el premio al Mejor Beso del año, ambos decidieron darnos una auténtica lección al respecto.

Para este momento la reina de TikTok optó por un segundo look, luciendo un vestido asimétrico de estampado floral, con el que nos dejó sin palabras. Aunque nada comparado con lo que generó su beso con Tanner Buchanan.

'Alguien como él', la nueva comedia romántica adolescente de Netflix

Según nos adelantan desde la plataforma de 'streaming', esta película es una versión del clásico juvenil de 1999 ‘Alguien como tú’ ('She's all that' en su versión original). En aquella cinta, protagonizada por Freddie Prinze Jr. y Rachael Leigh Cook, un deportista trataba de transformar a la chica menos popular del instituto en reina del baile. Más de dos décadas después, Addison Rae y Tanner Buchanan recogen el testigo y se intercambian los papeles; es decir, ahora será ella la que intente transformar a su compañero en el rey del baile.

La fecha prevista de estreno en Netflix es el 27 de agosto y solo podemos decir que nuestra yo adolescente está dando saltitos de la emoción con la idea.

