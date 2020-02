Los 12 vestidos ganadores de los Premios Oscar 2020 (y sí, creemos que debe estar Billie Eilish)

La temporada de premios llega a su fin con los Oscars, la gran noche del cine en Hollywood. La alfombra roja no fue todo lo excitante que esperábamos –o deseábamos–. Mucho negro y blanco, siluetas clásicas y decoro. Pero hubo looks que estuvieron a la altura de las circunstancias. Ya fuese por lucir un despliegue de cristales, por alinearse con la causa sostenible o por lleva escrito en la solapa (literalmente) una reivindicación feminista.

- Charlize Theron. Del vestido morado de los Bafta al verde de los Globos de Oro y ahora este, en negro de cabeza a los pies (literalmente, porque hasta la pedicura iba declinada en este color), la actriz ha descubierto que los escotes con líneas inesperadas le sienta bien. Ya sea un palabra de honor con un apertura, una asimétrico que deja al descubierto el cuerpo del vestido o, como aquí, un tirante que cae “despreocupadamente”, y que además se complementa con una apertura kilométrico en la falda y de paso dejar lucirse el collar de Tiffany & Co, con u diamante de 20 quilates de corte marquise.

- Penélope Cruz. La española se decantó por el negro, nada sorprendente, pero aquí la silueta fue el quid de la cuestión. Basado en un diseño de alta costura de la casa de 1955, el vestido hecho a medida grita Chanel hasta la última puntada. Incluidos el broche en forma de camelia en el escote, el cinturón de perlas y hasta los salones, con la punta redonda y en un tejido distinto al del resto del zapato, haciendo un guiño al archifamoso diseño bicolor de Mademoiselle Chanel.

- Billie Eilish. La frase de la comentarista del canal E!, Elaine Welteroth, no podía ser más acertado: “Billie Eilish está creando una nueva era de la moda. Lo hace a su manera. No juega según las reglas”. No le falta razón. En las antípodas del Chanel de Penélope está el de la cantante californiana. La silueta oversize –porque si no es varias tallas grandes no es para Eilish–, las zapatillas, las uñas extra largas y negras –con un diamante en la punta de cada una como colofón–, el pelo teñido de verde neón y una casaca de logos –llegaban hasta el pelo– que rozaban la parodia, dibujaban la revisión de la generación Z de un traje de dos piezas de tweed de Chanel.

- Saoirse Ronan. El diseño de Gucci de la actriz nos gusta no solo porque llevó a la alfombra roja el lila –el color de la temporada, ya coronado como el nuevo rosa millennial, y que además combinó con la sombra de ojos en el mismo tono– sino también porque hizo una declaración sostenible. La tela de la falda es la misma que la firma italiana utilizó para el look de la irlandesa en los BAFTA, llevando por primera vez el upcycling –el aprovechamiento de excedente de producción para crear nuevas piezas– a la alfombra roja de Hollywood. Y no fue la única: Kaitlyn Dever, la actriz de “Superempollonas”, también llevó un vestido sostenible creado por Louis Vuitton en el marco de la iniciativa Red Carpet Green Dress.

- Natalie Portman. Aunque a simple vista parece un vestido más –tirando a clásico, y la capa no ayuda–, hay toda una declaración de intenciones en el look de la actriz. El ribete de la susodicha capa estaba bordado con los nombres de las directoras que no estaban nominadas este año. Especialmente pertinente porque en esta edición de los Oscar, no había ninguna mujer en la categoría de Mejor Dirección –galardón que se ha llevado Bong Joon-ho por “Parásitos”, que también se llevó el premio a Mejor Película e hizo historia siendo la primera cinta de lengua extranjera en llevarse la estatuilla en las 92 ediciones de los Oscars–.

- Kristen Wiig. Las redes sociales lo han convertido en meme llamándolo “el vestido lasaña”, pero el diseño de Valentino Alta Costura, guantes de ópera incluidos, que llevó la actriz se merece un aplauso aunque sea por salirse de lo tradicional en una temporada de alfombras rojas exenta de sorpresas.

- Rooney Mara. Como si el hecho de que su pareja, Joaquin Phoenix, se haya llevado la estatuilla como Mejor Actor no fuese suficiente para hacer de esta una gran noche, la neoyorquina se ha colado en todos los rankings de mejor vestidas. Fiel a su estilo, eligió el negro para esta creación a medida de Alexander MQueen, y siguió con un cuerpo de encaje, la cintura caída, aperturas, mangas globo y una cascada de microvolantes como falda que llevaron la estética gótico-romántica que actriz y firma comparten a un nuevo nivel.

- Brie Larson. Odiamos las comparaciones, pero es inevitable ver las similitudes entre en vestido de Larson y el de Sandra Oh. La base, brillante y en color champán, es casi igual, La diferencia está en que Oh erró al añadir volantes por doquier mientras Larson acertó al mantener la silueta en lo minimalista, con un vestido-capa, para dejar brillar el tejido. Porque se lo merece: bordas las 120,000 lentejuelas, 110,000 cuentas de cristal, 13,000 cristales de Swarovski y 6,500 apliques de cristal rosa llevaron más de 1.200 horas de trabajo. Y todo a mano.

- Margot Robbie. El tercer Chanel digno de mención de la noche es el de la actriz australiana. Ha tenido tantos fans como detractores –el estilo romántico con lazos en las mangas y gasa a espuertas no es para todo el mundo–. Pero hay que darle un reconocimiento por ser vintage –casi idéntico al que llevó Claudia Schiffer sobre la pasarela de Alta Costura de primavera-verano de 1994 de Chanel–, siguiendo la declaración sostenible que Jennifer Aniston puso en la alfombra roja de los SAG Awards con un Dior de la era de John Galliano.

- Kelly Marie Tran. parte de ser la primera asiática en tener un papel importante en la saga Star Wars, la actriz ha demostrado que también sabe robar la escena en la alfombra roja con un vestido recién salido de la pasarela de alta costura de Schiaparelli con una silueta (muy) interesante: cuerpo ceñido, palabra de honor y una falda globo que revisaba el polisón con un enfoque actual.

- Jane Fonda. Por si Geena Davis con un escote de infarto y Sigourney Weaver con un vestido verde esmeralda de Dior no eran suficiente para demostrar que la edad es un grado, tenemos a Fonda. A sus 82 años, la actriz dio el premio a mejor película e hizo una declaración de intenciones triple. Primero, eligiendo un vestido bordado de Elie Saab que ya llevó en Cannes en 2014 –hablemos de reciclaje–. Segundo, llevando en el brazo el famoso abrigo rojo que declaró que sería la última prenda que compraría en toda su vida, y que ya se ha convertido en tótem de la lucha climática a la que la actriz se ha abonado. Y tercero, pero no menos importante, estrenando un corte de pelo pixie blanco que sustituye a la melena rubia a la que nos tenía acostumbrados y se hace eco del movimiento #grannyhair.

- Lucy Boynton. De la mangas globo a al cuello Peter Pan, ha sido fiel a su estilo –tan cándido que es inevitable verlo como una declaración de intenciones– con este diseño de Chanel y su nuevo, Rami Malek, de la mano. Pero sobre todo nos ha gustado el detalle de las perlas en la raya del pelo. Aunque no haya sido la pionera en este tendencia –ese honor es para Charlize Theron en los SAG– lo ha bordado.

