Victoria's Secret despide a sus "ángeles" y ficha como modelos a mujeres empoderadas

La firma de lencería Victoria’s Secret ha anunciado su adiós a los Ángeles que la han representado durante décadas. En su lugar, serán personalidades como la actriz Priyanka Chopra o la estrella del fútbol Megan Rapinoe las que ahora actúen como portavoces de la marca.

María Viéitez

Victoria's Secret inicia una nueva etapa. Durante los últimos años, la firma de lencería ha sido sometida al duro escrutinio popular que la criticaba por no ser inclusiva con los cuerpos de las modelos, por los duros y poco realistas estándares de belleza a los que debían ajustarse ‘sus ángeles’ y por el duro entrenamiento y régimen de comidas a los que las modelos eran sometidas durante las semanas antes de los shows.

Fue el 1 de agosto de 1995 cuando se celebró el primer gran desfile de Victoria’s Secret. A partir de entonces y a lo largo de los años, el show ha ido creciendo en dimensiones y repercusión hasta convertirse en uno de los desfiles de moda más famosos y opulentos a nivel mundial.

Años atrás, la marca llevó a cabo iniciativas que aspiraban a cambiar la opinión de aquellos que la rechazaban y acusaban de no representar la diversidad. Sin embargo, los intentos fueron fallidos, pues se concibió con hipocreía que estan campañas visibilizasen distintos cuerpos pero que, sin embargo, estos no fuesen incluidos en los grandes desfiles. Así, durante los últimos años, y coincidiendo con la acusación de acosos y 'bullying' del que fuera su anterior CEO, Ed Razek, las ventas han estado cayendo en picado.

Fue ayer, miércoles 16 de junio, cuando Martin Waters, director ejecutivo de Victoria’s Secret, anunció el cambio de rumbo de la firma de lencería, que consistirá, fundamentalmente, en un cambio de la estrategia de marketing. Los Ángeles de Victoria le pasarán el testigo de la portavocía de la marca a un nuevo ‘VS Collective’ que se encargará de reinventar y divulgar los nuevos estándares de belleza que proclaman para las mujeres.

Waters ha confesado a The New York Times que la marca no se ha adaptado con la suficiente velocidad a los cambios que se estaban produciendo en la sociedad: “Necesitábamos dejar de prestar atención a lo que querían los hombres y, en cambio, girar en torno a lo que quieren las mujeres”. El director añadió que, además, sienten que los Ángeles de Victoria’s Secret han cumplido ya su etapa y que desde la marca consideran que ya no son relevantes a nivel cultural.

Siete mujeres han sido nombradas para representar a la firma en su nueva etapa. Se trata de la actriz Priyanka Chopra-Jonas, la jugadora de fútbol Megan Rapinoe, la modelo y refugiada de Sudán del Sur Adut Akech, la esquiadora de estilo libre chino Eileen Gu, la fotógrafa y fundadora de #Girlgaze founder Amanda de Cadenet, la modelo y defensora de la inclusión Paloma Elsesser, y la modelo transexual brasileña Valentina Sampaio.

Podemos dar por finalizada la etapa en la que Victoria’s Secret consistía casi únicamente en desfiles de modelos de piernas infinitas mostrando los diseños de lencería de la firma. El nuevo Colectivo VS se va a encargar de dar voz a ‘lo que quieren las mujeres’.

Para ello, las portavoces centrarán su trabajo en material de marketing y formatos como podcasts de divulgación. Los proyectos nuevos serán anunciados en la primavera de 2022.