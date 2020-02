El diseñador estadounidense, Tommy Hilfiger, y el piloto británico, Lewis Hamilton, presentaron su cuarta colaboración en Londres con Naomi Campbell como cabeza de casting de modelos.

Woman.es | A.A.

Tommy Hilfiger tenía una razón de peso para saltarse la Semana de la Moda de Nueva York este febrero y decantarse por Londres. El diseñador americano quería regresar a la base de operaciones del campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, para presentar la colaboración que crearon juntos desde hace 2 años.

La primera vez que el piloto y el diseñador presentaron su asociación creativa fue en Shanghai, en septiembre de 2018 y posteriormente la llevaron a Milán y Nueva York siempre bajo la premisa 'See now, buy now'. En esta ocasión, Tommy quiso rendir homenaje a Hamilton y regresar a la que es su casa para presentar la potente colección primavera de 2020. "Es una forma de visibilizar la gran cultura que tenemos en Londres" señaló Hamilton a los medios ingleses minutos antes de que la top Naomi Campbell abriera el desfile que tuvo lugar en una de las turbinas de la antigua central térmica de Bankside que hoy alberga la Tate Modern.

Tommy Hilfiger, Lewis Hamilton y H.E.R., la combinación perfecta entre moda americana y cultura británica Ver 72 fotos

El impresionante espectáculo que presentó la colección Hilfiger Denim TommyxLewis tuvo otro elemento de sorpresa, más allá de su casting, y fue la colaboración de la cantante y compositora californiana H.E.R., ganadora de dos premios Grammy, para infundir su toque auténtico en 12 piezas de la colección TommyXLewisXH.E.R". El evento se construyó sobre el enfoque pionero de Tommy Hilfiger “See Now, Buy Now”, con los looks de la pasarela inmediatamente accesibles a través de un ecosistema de canales de compra en más de 70 países.

La cantante H.E.R. colaboró con Hamilton para agregar sus toques personales a la línea Tommy x Lewis, ahora en su cuarta temporada. La colección incluye de ropa de calle monocromática con gran presencia del neón con ilustraciones y grabados. También hubo un mayor enfoque hacia la sostenibilidad, con un 75% fabricada con tejidos sostenibles como el algodón orgánico. En este sentido, Hamilton comentó que estaba muy agradecido "de seguir dando vida a nuestra visión compartida de hacer que cada colección sea más sostenible". “Tommy y yo también compartimos una pasión por la música, y nos sentimos decididos a ofrecer una plataforma a los artistas para expresar su creatividad en un medio completamente nuevo. Admiro la forma cruda y auténtica en que H.E.R. se expresa a través de su música y el viaje creativo que ha emprendido. Su autenticidad se manifiesta en el giro audaz y vanguardista que ha traído a Tommy x Lewis x H.E.R. estética de estilo urbano ". Para H.E.R., el hecho de transmitir el mensaje de inclusión a través de este proyecto fue clave: “Estamos unidos en la creencia de que la moda debería ser para todos, por lo que poner la inclusión en el corazón de la cápsula fue gratificante”.

El impresionante casting de modelos incluyó a Naomi Campbell, Luka Sabbat, Lennon Gallagher, Winnie Harlow, Lottie Moss, Lucas Jagger, Jasmine Sanders, James Turlington, Jordan Barrett, Ella Richards, Alessandra Ambrosio, Sonny Ashcroft, Pixie Geldof, George Barnett, Georgia May Jagger, Jodie Kidd, Jourdan Dunn, Karen Elson, Candice Swanepoel, Iris Palmer, Yasmin Le Bon, Erin O’Connor y Halima Aden.